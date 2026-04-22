रिंकू सिंह और प्रिया सरोज पहुंचे वाराणसी; गंगा आरती में हुए शामिल
रिंकू सिंह आईपीएल में केकेआर को पहली जीत दिलाने के बाद वाराणसी पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 8:09 AM IST
वाराणसी: क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए. साथ ही उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया. रिंकू सिंह आईपीएल में केकेआर को पहली जीत दिलाने के बाद वाराणसी पहुंचे थे. इससे पहले शाम 5.30 बजे रिंकू सिंह बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां लगभग आधे घंटे तक उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की. इसके बाद गंगा द्वार से वह सांसद प्रिया सरोज के साथ नाव पर बैठकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे.
मां गंगा की आरती देख मंत्र मुग्ध नजर आए: वहीं इसको लेकर गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में कहा कि गंगा आरती में शामिल होना यह एक अद्भुत अनुभव रहा. हम सभी लोग काफी आनंदित हैं. आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद.