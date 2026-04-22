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रिंकू सिंह और प्रिया सरोज पहुंचे वाराणसी; गंगा आरती में हुए शामिल

रिंकू सिंह आईपीएल में केकेआर को पहली जीत दिलाने के बाद वाराणसी पहुंचे थे.

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज आरती में हुए शामिल
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज आरती में हुए शामिल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:09 AM IST

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वाराणसी: क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए. साथ ही उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया. रिंकू सिंह आईपीएल में केकेआर को पहली जीत दिलाने के बाद वाराणसी पहुंचे थे. इससे पहले शाम 5.30 बजे रिंकू सिंह बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां लगभग आधे घंटे तक उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की. इसके बाद गंगा द्वार से वह सांसद प्रिया सरोज के साथ नाव पर बैठकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे.

मां गंगा की आरती देख मंत्र मुग्ध नजर आए: वहीं इसको लेकर गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में कहा कि गंगा आरती में शामिल होना यह एक अद्भुत अनुभव रहा. हम सभी लोग काफी आनंदित हैं. आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद.

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज आरती में हुए शामिल (Video Credit; ETV Bharat)
गंगा सेवा निधि के सुशांत मिश्रा अध्यक्ष ने बताया कि आज काशी की संध्याकालीन होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती में रिंकू सिंह और उनकी मंगेतर सांसद प्रिया सरोज यहां पूरे विधि विधान से गंगा पूजन किया. इसके बाद दोनों आरती में शामिल हुए. इसके बाद भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया का अंगवस्त्र प्रसाद व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया. यहां पर दोनों एक घंटे तक मौजूद रहे.
जून में कर सकते शादी
ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जून के आखिरी में क्रिकेटर रिंकू सिंह वाराणसी में ही सांसद प्रिया सरोज के साथ शादी करेंगे और उनकी तैयारी को जानने समझने के लिए वह वाराणसी आए हैं.

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