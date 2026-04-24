धनबाद में हुए भूधंसान में पिता और बहन को खोने के बाद भी बेघर रिंकी, आशियाना के लिए मिल रही फटकार
टंडाबाड़ी हादसे के बाद लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है. हालांकि 31 मार्च को हुए भूधंसान में प्रभावित लोगों को आवास नहीं मिला है.
Published : April 24, 2026 at 2:54 PM IST
धनबाद: टंडाबाड़ी की मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं निगल रही, यह सपने, परिवार और भरोसा भी निगल रही है. 31 मार्च को हुए भू-धंसान में जिन तीन लोगों की मौत हुई, उनमें मोनू उरांव और उनकी मासूम बेटी गीता कुमारी भी शामिल थीं. लेकिन हादसे के बाद जो होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ. वह परिवार था रिंकी का.
टंडाबाड़ी की उस रात को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. एक तेज आवाज और देखते ही देखते जमीन धंस गई. उस धंसान में दबकर मोनू उरांव और उनकी बेटी गीता हमेशा के लिए खामोश हो गए. लेकिन हादसे के बाद परिवार को जो सहारा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला. मोनू उरांव का परिवार आज भी अपने सिर पर छत के लिए दर-दर भटक रहा है.
रिंकी कुमारी, जिसने एक ही रात में अपने पिता और बहन दोनों को खो दिया, आज भी न्याय और सहारे की आस में भटक रही है. रिंकी बताती है कि हादसे के बाद अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि घर मिलेगा, नया ठिकाना मिलेगा, जिंदगी फिर पटरी पर आएगी.लेकिन वक्त बीतता गया और वादे भी धुंधले पड़ते गए. रिंकी का आरोप है कि जब वह अधिकारियों के पास मदद मांगने पहुंचती है, तो उसे सहारा नहीं, बल्कि डांट और फटकार मिलती है.
जिस परिवार ने अपनों को खोया, वही आज सिस्टम के दरवाजे पर अपमान झेलने को मजबूर है. यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह उस दर्द की तस्वीर है, जहां हादसे से ज्यादा तकलीफ इंसाफ के इंतजार में मिलती है.
वहीं इस पूरे मामले पर सीओ गिरजानंद किस्कू का कहना है कि भटमुड़ना आदर्श कॉलोनी में आवास देने को लेकर बीसीसीएल से बातचीत हुई है. एक परिवार गांव में ही रहना चाहता है, जबकि दूसरे को कॉलोनी में बसाने की प्रक्रिया जारी है.
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