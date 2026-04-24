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धनबाद में हुए भूधंसान में पिता और बहन को खोने के बाद भी बेघर रिंकी, आशियाना के लिए मिल रही फटकार

धनबाद: टंडाबाड़ी की मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं निगल रही, यह सपने, परिवार और भरोसा भी निगल रही है. 31 मार्च को हुए भू-धंसान में जिन तीन लोगों की मौत हुई, उनमें मोनू उरांव और उनकी मासूम बेटी गीता कुमारी भी शामिल थीं. लेकिन हादसे के बाद जो होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ. वह परिवार था रिंकी का.

टंडाबाड़ी की उस रात को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. एक तेज आवाज और देखते ही देखते जमीन धंस गई. उस धंसान में दबकर मोनू उरांव और उनकी बेटी गीता हमेशा के लिए खामोश हो गए. लेकिन हादसे के बाद परिवार को जो सहारा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला. मोनू उरांव का परिवार आज भी अपने सिर पर छत के लिए दर-दर भटक रहा है.

पीड़ित लड़की रिंकी और सीओ का बयान (ETV Bharat)

रिंकी कुमारी, जिसने एक ही रात में अपने पिता और बहन दोनों को खो दिया, आज भी न्याय और सहारे की आस में भटक रही है. रिंकी बताती है कि हादसे के बाद अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि घर मिलेगा, नया ठिकाना मिलेगा, जिंदगी फिर पटरी पर आएगी.लेकिन वक्त बीतता गया और वादे भी धुंधले पड़ते गए. रिंकी का आरोप है कि जब वह अधिकारियों के पास मदद मांगने पहुंचती है, तो उसे सहारा नहीं, बल्कि डांट और फटकार मिलती है.