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पेट्रोल पंपों पर दहशत फैलाने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, फरार होने की फिराक में था तल्हा

रांचीः राजधानी में आधा दर्जन से ज्यादा लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले गिरोह पर रांची पुलिस ने अपना पूरा शिकंजा कस दिया है. रांची पुलिस ने फरार चल रहे गिरोह के सरगना मोहम्मद तल्हा को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले रांची पुलिस टीम ने गिरोह के दस अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया था.

फरार होने की जुगत में था सरगना

राजधानी रांची में आधा दर्जन से ज्यादा लूट और डैकती कांडों के आरोपी मोहम्मद तल्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है. तल्हा उस गिरोह का सरगना है जिसने हाल के दिनों में रांची के कई पेट्रोल पंप सहित कई दूसरी जगह डैकती और लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि तल्हा गिरोह के दस अपराधियो को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन तल्हा फरार चल रहा था. इसी बीच सूचना मिली की तल्हा रांची छोड़ कर फरार होने की जुगत में लगा हुआ है. सटीक सूचना के आधार पर रांची के नेवरी इलाके से उस समय तल्हा को गिरफ्तार किया गया जब वो रांची से फरार होने की कोशिश में था.

एक ही रात चार वारदातों को दिया था अंजाम

राजधानी को अशांत करने और अपने गैंग का दबदबा बनाने के लिए सक्रिय हुए तल्हा गिरोह के 10 अपराधियों को रांची पुलिस ने 29 मार्च को ही गिरफ्तार कर उनकी असली जगह यानी जेल भेज दिया था. रांची के डोरंडा में अपना मार्ट में लूट, पुंदाग में पेट्रोल पंप में डकैती, उसके बाद रांची के बीआईटी में दो पेट्रोल पंप, टाटीसिलवे स्थित पेट्रोल पंप में डैकती के बाद ओरमांझी में एक दुकानदार को लूट के क्रम में चाकू मार कर इस गिरोह ने रांची में दहशत फैला दिया था.