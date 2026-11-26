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300 करोड़ के रिंग रोड मुआवजा घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, वाराणसी से गिरफ्तार हुआ फरार आरोपी, अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार

आरोपी जयनिवास पांडेय (नीली जैकेट) ( Etv Bharat )

धनबादः बहुचर्चित रिंग रोड जमीन मुआवजा घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. करीब दस साल पुराने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी जयनिवास पांडेय उर्फ शास्त्री को एसीबी की टीम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया है. 25 नवंबर को हुई इस गिरफ्तारी के बाद उसे धनबाद लाया गया है. इस मामले में जनवरी 2026 में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि नवंबर में पहले नरसिंह दास और अब जयनिवास पांडेय की गिरफ्तारी हुई है. इस तरह गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर कुल 19 हो गई है.

दूसरे लोगों को सरकारी मुआवजा दिलाया गया