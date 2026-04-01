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कारगर साबित हो रहा है टेली-ICU, रिम्स में बैठकर डॉक्टर सदर अस्पताल के मरीजों को दे रहे हैं सलाह

रांची: इमरजेंसी और ट्रॉमा की स्थिति में गोल्डन पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में, झारखंड में टेली आईसीयू योजना बेहद कारगर साबित हो रहा है. इसके तहत अलग-अलग जिलों के गंभीर और ट्रॉमा के मरीजों को उनके जिला अस्पतालों के आईसीयू में तुरंत और अच्छा इलाज मिल रहा है. शुरुआत में, झारखंड के पांच जिलों- रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला और चतरा के सदर अस्पतालों के आईसीयू को रिम्स ट्रॉमा सेंटर से जोड़ा गया है.

रिम्स ट्रॉमा सेंटर की टेली आईसीयू यूनिट में बैठने वाली डॉ. संध्या रानी सीधे रांची सदर अस्पताल के आईसीयू से जुड़ी हैं. वहां से डॉ. मिंज हर मरीज की तस्वीरें और उनकी केस हिस्ट्री बताती हैं. डॉ. संध्या रानी, ट्रॉमा हेड ​​डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य, और टेली आईसीयू नोडल डॉ. सुदीप्तो बनर्जी, मरीज को दी जाने वाली दवाओं और उससे मरीज पर हो रहे असर के बारे में सलाह देते हैं. लातेहार, खूंटी, गुमला और चतरा के सदर अस्पतालों के 10-बेड वाले आईसीयू में भी इसी तरह के टेली-राउंड किए जाते हैं.

कारगर साबित हो रहा है टेली-ICU (Etv Bharat)

झारखंड में करीब एक महीने से चल रही टेली आईसीयू पहल में अभी सिर्फ पांच जिला अस्पताल ही रिम्स हब सेंटर से जुड़े हैं, इसमें चतरा तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहा है. इसके बावजूद, सिर्फ छह महीने में, रिम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की सलाह पर 800 से ज्यादा आईसीयू मरीजों का इलाज किया जा चुका है. टेली आईसीयू स्कीम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. सुदीप्तो बनर्जी का कहना है कि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था ने कितनी जानें बचाई हैं, लेकिन यह पक्का है कि 800 से ज्यादा मरीजों को रांची लाना पड़ता, जिनका वहीं इलाज हो गया.