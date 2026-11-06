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दीपावली पर आतिशबाजी करते वक्त बरतें विशेष सावधानी, जलने पर करें तुरंत ये काम

रिम्स के चर्म रोग विभाग के एचओडी डॉ. प्रभात कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: रोशनी का त्योहार दीपावली की खुशियां बनी रहे इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम बेहद सावधानी से इस त्योहार में आतिशबाजी करें. पटाखा जलाया, लेकिन वह नहीं फूटा तो क्या आप भी उसके पास जाकर दोबारा जलाने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो यह छोटी सी गलती आपको अस्पताल पहुंचा सकती है. कई बार पटाखा अचानक फटने से हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट या जल जाने का खतरा होता है. इसी तरह पटाखे से जलने के बाद तुरंत तेल या कोई घरेलू चीज लगाना भी नुकसानदायक हो सकता है.

दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए रिम्स के चर्म रोग विभाग के एचओडी डॉ. प्रभात कुमार ने खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी बरतने भर से पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक टाला जा सकता है. पटाखा जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए.