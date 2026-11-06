दीपावली पर आतिशबाजी करते वक्त बरतें विशेष सावधानी, जलने पर करें तुरंत ये काम
दीपावली पर पटाखे जलाते समय सावधानी जरूरी है. रिम्स के स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. प्रभात कुमार ने इसको लेकर सलाह दी है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 6, 2026 at 9:15 PM IST
रांची: रोशनी का त्योहार दीपावली की खुशियां बनी रहे इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम बेहद सावधानी से इस त्योहार में आतिशबाजी करें. पटाखा जलाया, लेकिन वह नहीं फूटा तो क्या आप भी उसके पास जाकर दोबारा जलाने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो यह छोटी सी गलती आपको अस्पताल पहुंचा सकती है. कई बार पटाखा अचानक फटने से हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट या जल जाने का खतरा होता है. इसी तरह पटाखे से जलने के बाद तुरंत तेल या कोई घरेलू चीज लगाना भी नुकसानदायक हो सकता है.
दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए रिम्स के चर्म रोग विभाग के एचओडी डॉ. प्रभात कुमार ने खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी बरतने भर से पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक टाला जा सकता है. पटाखा जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए.
पटाखा नहीं फूटे तो उसके पास जाने की गलती न करें
आतिशबाजी के दौरान कई बार पटाखे जलाने के बाद नहीं फूटते. ऐसे में लोग उसे दोबारा जलाने या पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं. डॉ. प्रभात के अनुसार ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. पटाखा अचानक फटने से हाथ में गंभीर चोट भी आ लग सकती है. इसलिए बहुत जरूरी है कि पटाखा नहीं जलने पर उसके साथ छेड़छाड़ न करें और उससे दूरी बनाए रखें. जले हुए पटाखे को दोबारा जलाने की कोशिश बिल्कुल न करें.
पटाखे जलाते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान
- आतिशबाजी वाले जगह पर पानी जरूर रखेंः आतिशबाजी वाली जगह पर पानी की व्यवस्था रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके.
- बच्चों को अकेला न छोड़ें: छोटे बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न जलाने दें. उनके साथ बड़े व्यक्ति का रहना जरूरी है.
- कपड़ों का रखें ध्यान: ऐसे कपड़े पहनें, जिनमें आग पकड़ने की आशंका कम हो. पॉलिस्टर या अन्य कपड़ों की जगह सूती कपड़े पहनें.
- पटाखे से दूरी बनाकर रखें: पटाखा जलाने के बाद पर्याप्त दूरी बनाए रखें. उसके नहीं फूटने पर उसके पास जाकर दोबारा जलाने की कोशिश न करें.
पटाखे से जल जाएं तो सबसे पहले करें यह काम
पटाखे से जलने की स्थिति में सबसे जरूरी है प्रभावित हिस्से को तुरंत रनिंग वाटर में रखकर ठंडा करना. डॉ. प्रभात कुमार के अनुसार, जले हुए हिस्से को कम से कम 15 से 20 मिनट तक साफ, ठंडे बहते पानी के नीचे रखना चाहिए. इससे प्रभावित हिस्से की गर्मी कम करने में मदद मिलती है.
जलने पर न लगाएं नारियल तेल या कोई दूसरी घरेलू चीज
डॉ. प्रभात कुमार कहते हैं कि पहले जले हुए हिस्से को रनिंग वाटर से ठंडा करें. चोट गंभीर होने पर घरेलू उपचार में समय बर्बाद करने के बजाय नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में पहुंचें. इस दौरान नारियल तेल या कोई अन्य चीज जले हुए स्थान पर न लगाएं.
दीपावली पर रिम्स में इमरजेंसी सेवाएं रहेगी उपलब्ध
डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि दीपावली के दौरान पटाखे से जलने या अन्य दुर्घटनाओं की स्थिति में रिम्स में इमरजेंसी सेवाएं नियमित रूप से संचालित रहेंगी. ऐसे में किसी भी गंभीर चोट या जलने की स्थिति में घरेलू उपचार के भरोसे रहने के बजाय समय पर चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है.
खुशियों के इस त्योहार में न बरतें लापरवाही
दीपावली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन आतिशबाजी के दौरान थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है. ऐसे में बहुत जरूरी है कि पटाखे जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें, बच्चों को अपनी निगरानी में रखें और जलने की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार अपनाएं. सावधानी बरतकर आप अपने और परिवार की दीपावली सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं.
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