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RUHS का होगा कायाकल्प, जयपुर में विश्वस्तरीय 'RIMS' बनाने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने की समीक्षा बैठक

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबू लाल गोयल ने बताया कि RIMS को अत्याधुनिक, स्वायत्त एवं उच्च स्तरीय सुपर स्पेशियलिटी संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा.

स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 6:17 PM IST

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जयपुर : राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की स्थापना को लेकर शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया. बैठक में आरयूएचएस को रिम्स के रूप में अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर एवं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि रिम्स की स्थापना चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी.

मानव संसाधन के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश : चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. उन्होंने आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, डिजिटल हेल्थ सिस्टम तथा विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संस्थान को अत्याधुनिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके. उन्होंने आरयूएचएस अस्पताल में मानव संसाधन शीघ्र बढ़ाए जाने के निर्देश दिए. इसके लिए तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक कमेटी गठित की जाएगी.

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हाई क्वालिटी क्लिनिक केयर मिलेगी : बैठक में रिम्स की स्थापना से जुड़े प्रशासनिक, तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई. विशेषज्ञों ने संस्थान को विश्व स्तर के चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए. विशेषज्ञों ने इस संस्थान में हाई क्वालिटी क्लिनिक केयर, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शोध व अनुसंधान और इसके प्रशासनिक एवं आधारभूत ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

रेफरल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित होगा : चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबू लाल गोयल ने बताया कि RIMS को एक अत्याधुनिक, स्वायत्त एवं उच्च स्तरीय सुपर स्पेशियलिटी संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां चिकित्सा सेवा, शोध एवं मेडिकल शिक्षा को नई दिशा मिलेगी. यह संस्थान AIIMS दिल्ली की तर्ज पर उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं, उन्नत अनुसंधान एवं गुणवत्तापूर्ण पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का केंद्र बनेगा. संस्थान में आधुनिक तकनीक, डिजिटल हेल्थ सिस्टम, AI आधारित सुविधाओं एवं रोबोटिक तकनीकों का समावेश किया जाएगा.​

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