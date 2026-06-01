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रिम्स के नर्सिंग स्टाफ और पारामेडिकल कर्मियों का प्रदर्शन, तीन महीने के लंबित वेतन भुगतान की मांग

रिम्स के नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल स्टाफ ने बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया.

RIMS Nursing staff
रिम्स के नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 7:20 PM IST

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रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में राजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले रिम्स के नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल स्टाफ ने प्रशासनिक भवन के निदेशक कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रिम्स की नर्सिंग स्टाफ शामिल हुईं और जल्द लंबित वेतन भुगतान की मांग की.

इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों का आरोप है कि रिम्स के करीब 1,500 स्थायी कर्मचारियों को लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा. वहीं कई पीजी फर्स्ट इयर डॉक्टर को करीब 6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है. वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और पीजी डॉक्टर को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ-साथ रिम्स में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने और रिम्स शासी परिषद में एक नर्सिंग प्रतिनिधि भी शामिल करने की मांग की.

रिम्स के नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन (Etv Bharat)

बड़ी संख्या में कर्मचारियों के निदेशक कार्यालय पहुंचने और एकजुटता दिखाने के बाद रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार स्वयं अपने कक्ष से बाहर आए और उनसे बातचीत की. रिम्स प्रशासनिक भवन के बाहर करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा, बाद में निदेशक के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया. रिम्स निदेशक ने आंदोलित रिम्स कर्मियों को जल्द वेतन भुगतान का भरोसा दिया है.

रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ शिशिर कुमार महतो ने बताया कि ट्रेजरी घोटाले की जांच, रिम्स के सॉफ्टवेयर में आयी समस्या की वजह से वेतन भुगतान में दिक्कत आ रही थी. इसे दूर किया जा रहा है और जल्द एक महीने का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा. उसके बाद शेष दो महीने का वेतन जून महीने में ही दे दिया जाएगा.

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