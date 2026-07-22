ETV Bharat / state

NEET विवाद पर रिम्स जेडीए ने निष्पक्ष परीक्षा की मांग का किया समर्थन, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा

रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने निष्पक्ष नीट परीक्षा की मांग की है. संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए बल प्रयोग की निंदा की.

RIMS JDA IN RANCHI
राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 1:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक संगठनों का आंदोलन जारी है. वहीं 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है. इसको लेकर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (RJDA) ने अपनी बात प्रेस बयान के माध्यम से सार्वजनिक की है.

रिम्स जूनियर डॉक्टरर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है. जिसमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के प्रति एकजुटता व्यक्त की है. साथ ही परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है.

rims jda in ranchi
जारी प्रेस नोट (ईटीवी भारत)

निष्पक्ष परीक्षा की मांग करने वालों के साथ खड़ा है रिम्स जेडीए

रिम्स JDA की ओर से कहा गया है कि वह उन सभी लोगों के साथ खड़ा है, जो देश की परीक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने की मांग कर रहे हैं. एसोसिएशन का मानना है कि मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण पेशे में प्रवेश के लिए मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सर्वोपरि है. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता भविष्य के डॉक्टरों तथा पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर खराब असर डालेगा.

प्रेस बयान में कहा गया है कि NEET विवाद ने देशभर के मेडिकल समुदाय और छात्र-छात्राओं के बीच गहरी चिंता पैदा की है. यदि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर होता है तो इससे लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा. रिम्स JDA ने कहा कि जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शन, इस बात का संकेत है कि इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए.

संघ ने की प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा

रिम्स JDA ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ डॉक्टरों और अन्य लोगों पर पुलिसिया बल प्रयोग और हिंसा की कड़ी निंदा की है. एसोसिएशन ने कहा कि चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों, छात्रों और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार का हमला अस्वीकार्य है. संगठन ने मांग की है कि घायल लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही
डॉक्टरों की आवाज दबाने की कोशिश न हो.

प्रेस बयान में कहा गया है कि देशभर के डॉक्टर हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं. ऐसे में उन्हें अपनी वैध और लोकतांत्रिक चिंताओं को बिना किसी डर या दबाव के उठाने का अधिकार मिलना चाहिए. रिम्स जूनियर डॉक्टरर्स एसोसिएशन(RJDA) ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि वह प्रदर्शनकारियों से सार्थक संवाद स्थापित करें. NEET पेपर लीक के आरोपों की गंभीरता से जांच करें.

न्याय और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

रिम्स जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह न्याय, शैक्षणिक ईमानदारी और मेडिकल समुदाय की गरिमा एवं सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. संगठन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने, लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का सम्मान करने तथा मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना को मजबूत करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: NEET में दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने लहराया परचम, अब जिला प्रशासन उठाएगा मेडिकल पढ़ाई का खर्च!

आकांक्षा योजना का कमाल, NEET 2026 में झारखंड के सरकारी स्कूलों के 17 छात्रों ने पाई सफलता

NEET UG Result: देवघर की बेटी नेहा कुमारी ने क्रैक किया नीट, गांव में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई से हासिल की सफलता

TAGGED:

RIMS JDA
जूनियर्स डॉक्टर्स संघ की मांग
RIMS JDA PRESS RELEASE
NEET PAPER LEAK
RIMS JDA IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.