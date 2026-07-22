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NEET विवाद पर रिम्स जेडीए ने निष्पक्ष परीक्षा की मांग का किया समर्थन, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा

रांची: राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक संगठनों का आंदोलन जारी है. वहीं 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है. इसको लेकर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (RJDA) ने अपनी बात प्रेस बयान के माध्यम से सार्वजनिक की है.

रिम्स जूनियर डॉक्टरर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है. जिसमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के प्रति एकजुटता व्यक्त की है. साथ ही परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है.

जारी प्रेस नोट (ईटीवी भारत)

निष्पक्ष परीक्षा की मांग करने वालों के साथ खड़ा है रिम्स जेडीए

रिम्स JDA की ओर से कहा गया है कि वह उन सभी लोगों के साथ खड़ा है, जो देश की परीक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने की मांग कर रहे हैं. एसोसिएशन का मानना है कि मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण पेशे में प्रवेश के लिए मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सर्वोपरि है. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता भविष्य के डॉक्टरों तथा पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर खराब असर डालेगा.

प्रेस बयान में कहा गया है कि NEET विवाद ने देशभर के मेडिकल समुदाय और छात्र-छात्राओं के बीच गहरी चिंता पैदा की है. यदि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर होता है तो इससे लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा. रिम्स JDA ने कहा कि जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शन, इस बात का संकेत है कि इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए.

संघ ने की प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा