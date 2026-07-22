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रिम्स शासी परिषद की बैठकः 200 नए वेंटिलेटर, स्मार्ट कलासरूम और रोबोटिक सर्जरी को मिली हरी झंडी

रांची में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रिम्स की शासी परिषद की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गये.

RIMS Governing Council Meeting under chairmanship of Health Minister held in Ranchi
स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रिम्स की शासी परिषद की बैठक (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 12:20 AM IST

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रांचीः राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) यानी रिम्स की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गये.

इस विधायक सुरेश बैठा, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स के निदेशक डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, अपर निदेशक डॉ. बाघमारे कृष्ण प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक में कुल 19 एजेंडों एवं 5 अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इस दौरान रिम्स को अत्याधुनिक, मरीज-केंद्रित और विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में कई बड़े एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अब रिम्स केवल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि उत्कृष्ट चिकित्सा, आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा. उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी निर्णयों को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए.

RIMS Governing Council Meeting under chairmanship of Health Minister held in Ranchi
स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रिम्स की शासी परिषद की बैठक (ETV Bharat)

रिम्स शासी परिषद बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

रिम्स शासी परिषद की बैठक में रिम्स के सभी यूजी एवं पीजी छात्रावासों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा पूरे रिम्स परिसर के सभी शौचालयों को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक, स्वच्छ और अत्याधुनिक बनाने का निर्देश. एक माह के भीतर कायाकल्प सुनिश्चित करने को कहा गया.

शासी परिषद ने रिम्स अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को हाईटेक और आकर्षक स्वरूप देने का जहां निर्णय लिया. वहीं ऑर्थोपेडिक वार्ड का पूर्ण पुनर्निर्माण कराने पर भी सहमति बनी. पुराने और जर्जर ढांचे को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया वार्ड भी बनाया जाएगा. एमबीबीएस सीटें 250 होने के बाद आवश्यक भवन, छात्रावास एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए तकनीकी आकलन कराने का निर्देश दिया गया है.

रिम्स की जरूरत के अनुसार सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं मशीनों की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. रिम्स शासी परिषद ने 200 अत्याधुनिक वेंटिलेटर खरीदने की सहमति दे दी है. वहीं जिन मशीनों के टेंडर पूरे हो चुके हैं लेकिन खरीद आदेश लंबित हैं, उन्हें तत्काल जारी करने का निर्देश दिया गया है. रिम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लेते हुए शासी परिषद ने मेडिकल शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का निर्णय लिया है.

RIMS Governing Council Meeting under chairmanship of Health Minister held in Ranchi
रिम्स की शासी परिषद की बैठक (ETV Bharat)

रिम्स शासी परिषद के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • मरीजों के समग्र उपचार के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की मंजूरी.
  • भविष्य में ऐसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों तक करने की योजना.
  • थैलेसीमिया मरीजों के लिए बेहतर रक्त उपलब्धता तथा ब्लड बैंक को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर.
  • बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों की शीघ्र पहचान के लिए शुरू की गई जेनेटिक स्क्रीनिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने का निर्णय.
  • स्टेम सेल संरक्षण के लिए पीपीपी मॉडल पर निजी कंपनी के चयन की संभावना पर विचार.
  • अस्पताल प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार हॉस्पिटल मैनेजरों की नियुक्ति का निर्देश.
  • ऑन्कोलॉजी विभाग के लिए रेडियोथेरेपी मशीन की खरीद प्रक्रिया को तेज करने तथा अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने का निर्णय.
  • सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम (CSS) के तहत भारत सरकार से अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय.

रिम्स में अब केवल योजनाएं नहीं बनेंगी, बल्कि क्रियान्वित भी होगी- स्वास्थ्य मंत्री

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में अब केवल योजनाएं नहीं बनेंगी, बल्कि समयबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी, लापरवाही और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े, यही हमारी प्रतिबद्धता है. रिम्स को आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों, स्वच्छ वातावरण और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित कर देश के अग्रणी संस्थानों में शामिल करना हमारी सरकार का लक्ष्य है.

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