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रिम्स शासी परिषद की बैठकः 200 नए वेंटिलेटर, स्मार्ट कलासरूम और रोबोटिक सर्जरी को मिली हरी झंडी

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रिम्स की शासी परिषद की बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) यानी रिम्स की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गये.

इस विधायक सुरेश बैठा, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स के निदेशक डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, अपर निदेशक डॉ. बाघमारे कृष्ण प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक में कुल 19 एजेंडों एवं 5 अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इस दौरान रिम्स को अत्याधुनिक, मरीज-केंद्रित और विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में कई बड़े एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अब रिम्स केवल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि उत्कृष्ट चिकित्सा, आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा. उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी निर्णयों को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए.

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रिम्स की शासी परिषद की बैठक (ETV Bharat)

रिम्स शासी परिषद बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

रिम्स शासी परिषद की बैठक में रिम्स के सभी यूजी एवं पीजी छात्रावासों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा पूरे रिम्स परिसर के सभी शौचालयों को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक, स्वच्छ और अत्याधुनिक बनाने का निर्देश. एक माह के भीतर कायाकल्प सुनिश्चित करने को कहा गया.

शासी परिषद ने रिम्स अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को हाईटेक और आकर्षक स्वरूप देने का जहां निर्णय लिया. वहीं ऑर्थोपेडिक वार्ड का पूर्ण पुनर्निर्माण कराने पर भी सहमति बनी. पुराने और जर्जर ढांचे को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया वार्ड भी बनाया जाएगा. एमबीबीएस सीटें 250 होने के बाद आवश्यक भवन, छात्रावास एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए तकनीकी आकलन कराने का निर्देश दिया गया है.