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40 दिन के नवजात की रिम्स के डॉक्टरों ने बचाई जान, ब्रेन हैमरेज के कारण वेंटिलेटर पर था बच्चा

रांची के रिम्स ( ETV Bharat )

रांची: एक माह दस दिन के नवजात शिशु को तेज बुखार और दौरे पड़ने के बाद अत्यंत गंभीर अवस्था में रिम्स, रांची के शिशु रोग विभाग में भर्ती कराया गया, बच्चे की स्थिति बेहद नाजुक थी. मस्तिष्क में रक्तस्राव (ब्रेन हैमरेज) होने के कारण उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा.

जांच में बच्चे में हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न (HDN) की समस्या सामने आई, जो नवजात शिशुओं में विटामिन K की कमी के कारण होने वाली गंभीर बीमारी है. विटामिन K खून का थक्का जमाने में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर के विभिन्न अंगों, विशेषकर मस्तिष्क में गंभीर रक्तस्राव हो सकता है, जन्म के तुरंत बाद विटामिन K का इंजेक्शन देकर इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है.