ETV Bharat / state

रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों का कारनामा, जटिल C1–C2 फिक्सेशन की सफल सर्जरी

ऑपरेशन करते रिम्स के चिकित्सक ( ETV Bharat )

रांची: राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के न्यूरोसर्जरी विभाग ने आज गुरुवार जटिल न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. न्यूरो सर्जरी विभाग की टीम ने लातेहार निवासी 29 वर्षीय एक मरीज का जटिल C1–C2 Fixation Surgery सफल रहा है.

रिम्स जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ शिशिर कुमार महतो ने बताया कि मरीज पिछले लगभग चार वर्षों से चलने-फिरने में परेशानी तथा गर्दन दाईं ओर झुकी रहने की समस्या से पीड़ित था. विस्तृत चिकित्सकीय जांच में मरीज को Traumatic Atlantoaxial Dislocation (Traumatic AAD) से ग्रसित पाया गया. ऑपरेशन से पूर्व मरीज के मांसपेशियों की शक्ति कम हो गयी थी, गर्दन दाईं ओर झुकी हुई थी और मरीज को चलने-फिरने में गंभीर कठिनाई हो रही थी.