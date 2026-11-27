रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों का कारनामा, जटिल C1–C2 फिक्सेशन की सफल सर्जरी
रांची में रिम्स के चिकित्सकों ने मरीज के C1–C2 फिक्सेशन का सफल ऑपरेशन किया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 27, 2026 at 12:01 AM IST
रांची: राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के न्यूरोसर्जरी विभाग ने आज गुरुवार जटिल न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. न्यूरो सर्जरी विभाग की टीम ने लातेहार निवासी 29 वर्षीय एक मरीज का जटिल C1–C2 Fixation Surgery सफल रहा है.
रिम्स जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ शिशिर कुमार महतो ने बताया कि मरीज पिछले लगभग चार वर्षों से चलने-फिरने में परेशानी तथा गर्दन दाईं ओर झुकी रहने की समस्या से पीड़ित था. विस्तृत चिकित्सकीय जांच में मरीज को Traumatic Atlantoaxial Dislocation (Traumatic AAD) से ग्रसित पाया गया. ऑपरेशन से पूर्व मरीज के मांसपेशियों की शक्ति कम हो गयी थी, गर्दन दाईं ओर झुकी हुई थी और मरीज को चलने-फिरने में गंभीर कठिनाई हो रही थी.
न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों की सहायता से जटिल C1–C2 फिक्सेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की. सर्जरी के पश्चात मरीज को बेहतर निगरानी एवं देखभाल के लिए न्यूरोसर्जरी आईसीयू में रखा गया है. इस जटिल सर्जरी का मार्गदर्शन न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद प्रकाश ने किया. सर्जिकल टीम में डॉ. गौतम दत्ता (एसोसिएट प्रोफेसर), डॉ. दीपक कुमार एवं डॉ. कृष्ण कुमार शामिल रहे.
यह उपलब्धि झारखंड की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, पहले इस प्रकार की जटिल क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन (CVJ) सर्जरी के लिए मरीजों को अक्सर दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था. अब रिम्स में C1–C2 फिक्सेशन सहित जटिल CVJ सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे राज्य के मरीजों को अपने ही प्रदेश में उन्नत न्यूरोसर्जिकल उपचार मिल सकेगा.
रिम्स में अत्याधुनिक न्यूरोसर्जिकल सुविधाओं का विस्तार न केवल मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है, बल्कि झारखंड को उन्नत चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है. रिम्स निदेशक डॉ डीके सिन्हा ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी है.
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