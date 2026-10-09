शाबास रिम्सः सड़क दुर्घटना में घायल अज्ञात मरीज की डॉक्टरों ने न्यूरोसर्जरी कर बचाई जान
रांची में रिम्स के चिकित्सकों ने सड़क दुर्घटना में घायल अज्ञात मरीज की न्यूरोसर्जरी कर जान बचाई है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 12:14 AM IST
रांची: सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक अज्ञात मरीज की राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के न्यूरोसर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने आपातकालीन सर्जरी कर सफलतापूर्वक उपचार किया.
सड़क दुर्घटना के बाद इस अज्ञात मरीज को 06 अक्टूबर 2026 को रिम्स लाकर भर्ती कराया गया था. रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर महतो ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने पर उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई. जिसमें पाया गया कि घटना में घायल मरीज के मस्तिष्क के दाहिने टेम्पोरो-पैराइटल क्षेत्र में Acute Subdural Hematoma (SDH) with Midline Shift पाया गया. इस मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया.
जनसंपर्क अधिकारी रिम्स डॉ. शिशिर महतो ने बताया कि इस मरीज की 07 अक्टूबर 2026 को Right Fronto-Temporo-Parietal Decompressive Craniectomy (Rt FTP DC) ऑपेरशन की गई. ऑपरेशन के दौरान निकाले गए बोन फ्लैप को anterior abdominal wall में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया, ताकि मरीज की स्थिति स्थिर होने के बाद आवश्यकतानुसार आगे की प्रक्रिया की जा सके.
मरीज को सड़क दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति द्वारा रिम्स लाया गया था. मरीज की पहचान एवं उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास जारी है. फिलहाल मरीज का न्यूरोसर्जरी विभाग में चिकित्सकीय निगरानी एवं आवश्यक उपचार किया जा रहा है.
इसे भी पढे़ं- रिम्स में सफलतापूर्वक जटिल स्पाइनल सर्जरी, निदेशक डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में हुआ सफल ऑपरेशन
इसे भी पढे़ं- ऑपरेशन के दौरान होश में रहा मरीज, डॉक्टरों ने खोला पूरा दिमाग! पढ़ें, पूरी खबर
इसे भी पढे़ं- तीन साल से बिस्तर पर पड़ी महिला को रांची सदर अस्पताल में मिली नई जिंदगी, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन