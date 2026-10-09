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शाबास रिम्सः सड़क दुर्घटना में घायल अज्ञात मरीज की डॉक्टरों ने न्यूरोसर्जरी कर बचाई जान

रिम्स में मरीज का सफल ऑपरेशन ( ETV Bharat )

रांची: सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक अज्ञात मरीज की राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के न्यूरोसर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने आपातकालीन सर्जरी कर सफलतापूर्वक उपचार किया.

सड़क दुर्घटना के बाद इस अज्ञात मरीज को 06 अक्टूबर 2026 को रिम्स लाकर भर्ती कराया गया था. रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर महतो ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने पर उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई. जिसमें पाया गया कि घटना में घायल मरीज के मस्तिष्क के दाहिने टेम्पोरो-पैराइटल क्षेत्र में Acute Subdural Hematoma (SDH) with Midline Shift पाया गया. इस मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया.