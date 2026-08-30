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रिम्स निदेशक का औचक निरीक्षण, अचानक पहुंचे यूरोलॉजी-नेफ्रोलॉजी विभाग

रिम्स निदेशक द्वारा अस्पताल के यूरोलॉजी-नेफ्रोलॉजी विभाग का औचक निरीक्षण ( ETV Bharat )

रांची: रिम्स के निदेशक प्रो. (डॉ.) डी. के. सिन्हा ने शनिवार की शाम अचानक अस्पताल के यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी विभाग का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए. बिना किसी पूर्व सूचना दोनों महत्वपूर्ण विभाग पहुंचे रिम्स निदेशक ने वहां मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, चिकित्सकीय सेवाओं और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों की सुविधा से जुड़े कई अहम निर्देश विभागाध्यक्ष एवं डॉक्टरों को दिए.

साफ सफाई को लेकर दिया निर्देश

यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान निदेशक डॉ डीके सिन्हा ने विभाग की साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर की गई व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग में हेल्थ के साथ हाइजीन भी बहुत जरूरी है,ऐसे में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए. अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है. प्रो. (डॉ.) डी. के. सिन्हा ने कहा कि मरीजों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना RIMS की उच्च प्राथमिकता है. उन्होंने विभागीय टीम को मरीज-केंद्रित व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया.

रिम्स निदेशक द्वारा अस्पताल का निरीक्षण (ETV Bharat)

मरीजों की आवाजाही में नहीं हो परेशानी

इस निरीक्षण के दौरान मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की व्यवस्था पर भी निदेशक ने ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि विभाग में पर्याप्त संख्या में ट्रॉली उपलब्ध होने चाहिए ताकि मरीजों को जांच, उपचार या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए ले जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. रिम्स निदेशक ने स्पष्ट किया कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नए कंसलटेंट के लिए उपयुक्त कक्ष देने का निर्देश