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डॉ डीके सिन्हा बने रिम्स के नए निदेशक, कहा - संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य, मरीजों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

रांची: झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के नए डायरेक्टर के तौर पर डॉ. डी.के. सिन्हा को नियुक्त किया गया है. लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद पूर्व निदेशक डॉ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रिम्स के एकेडमिक डीन का काम संभाल रहे डॉ डीके सिन्हा को सरकार ने रिम्स का नया निदेशक बनाया है.

डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा (जिन्हें डॉ. डी.के. सिन्हा के नाम से जाना जाता है) पेशे से सर्जन हैं और निदेशक बनने से पहले रिम्स में कई अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. रिम्स (पहले RMCH) के 1978 MBBS बैच के छात्र रहे डॉ. सिन्हा ने 1990 में सर्जरी में अपनी पोस्ट-ग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की और छह साल तक ग्रामीण इलाकों में मरीजों की सेवा की.

डॉ डीके सिन्हा से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

रिम्स में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं डॉ. डीके सिन्हा

डॉ. सिन्हा ने रिम्स में कई अहम पदों पर काम किया, जिनमें प्रथम जनसंपर्क अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक और एकेडमिक डीन शामिल हैं. रिम्स से ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर उसी संस्थान के शीर्षस्थ पद पर पहुंचने वाले डॉ डीके सिन्हा से ईटीवी भारत संवाददाता ने खास बातचीत की.

डॉ. सिन्हा ने कहा कि रिम्स के बारे में लोगों की जो भी राय हो, उनका मानना ​​है कि संस्थान को हर हाल में पटरी पर रहना ही होगा, क्योंकि राज्य की बीमार आबादी के इलाज की बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही इसी पर है. उन्होंने बताया कि इलाज के लिए रिम्स आने वाले ज्यादातर मरीज गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों से होते हैं. इसलिए, इस पर काम करना है कि उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक इलाज मिले.

फैकल्टी की कमी को किया जाएगा दूर - डॉ. डीके सिन्हा

ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में, डॉ. सिन्हा ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए रिम्स का बेहतर होना जितना जरूरी है, संस्थान में अच्छी क्वालिटी की मेडिकल पढ़ाई सुनिश्चित करना भी उतना ही अहम है. उन्होंने कहा कि एकेडमिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए फैकल्टी की कमी को दूर करना जरूरी है. उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष रूप से काम करने का वादा किया.

डॉ. सिन्हा ने कहा कि रिम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने बताया कि पहले वह यह देखेंगे कि वर्तमान में किन-किन संसाधनों की जरूरत है. फिर यह कि अगले 10 से 20 वर्षों में हमें जरूरत के हिसाब से किन संसाधनों की तैयारी करनी है, इन सबको ध्यान में रख कर काम करना होगा.