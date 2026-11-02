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रिम्स निदेशक को छह महीने का मिला सेवा विस्तार, डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे डॉ. डीके सिन्हा

रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा को छह महीने का सेवा विस्तार मिला ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड सरकार ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के निदेशक डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा (डीके सिन्हा) को छह महीने का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा 01 नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर बने रहेंगे.

सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी सेवा