रिम्स निदेशक को छह महीने का मिला सेवा विस्तार, डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे डॉ. डीके सिन्हा
झारखंड के रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा को छह महीने का सेवा विस्तार मिला है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 7:58 PM IST
रांची: झारखंड सरकार ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के निदेशक डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा (डीके सिन्हा) को छह महीने का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा 01 नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर बने रहेंगे.
सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी सेवा
अधिसूचना के मुताबिक, डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा, प्रोफेसर, सर्जरी, रिम्स रांची को 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त होना था. हालांकि संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक कार्यों के सुचारु संचालन को देखते हुए सरकार ने जनहित में उनकी सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. इससे पहले 25 जून 2026 को जारी विभागीय अधिसूचना के तहत उन्हें कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत अगले आदेश तक रिम्स निदेशक का प्रभार सौंपा गया था.
RIMS की 66वीं बैठक में लिया गया निर्णय
आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि रिम्स राज्य का प्रमुख चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा संस्थान है. निदेशक का पद रिक्त रहने से संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक कार्यों के निर्बाध संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी. इसी को ध्यान में रखते हुए रिम्स शासी परिषद की 66वीं बैठक में डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा की सेवा अवधि छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया था.
सेवा विस्तार की प्रमुख शर्तें
झारखंड सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में सेवा विस्तार को लेकर कई शर्तें निर्धारित की गई हैं. जिसमें इस व्यवस्था को पूरी तरह अस्थायी और कार्यकारी होना शामिल है. सेवा विस्तार के आधार पर निदेशक पद पर नियमित नियुक्ति या किसी अन्य लाभ का दावा मान्य नहीं होगा और नियमित निदेशक के पद पर योगदान की तिथि से यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी. सेवा विस्तार में दी गयी शर्तों में राज्य सरकार किसी भी समय इस व्यवस्था को समाप्त कर सकती है वहीं अन्य सेवा शर्तें रिम्स अधिनियम 2002, रिम्स नियमावली 2002, रिम्स (संशोधन) अधिनियम 2006 एवं रिम्स विनियम 2014 के अनुसार लागू होगी.
संस्थान के बजट से होगा खर्च
अधिसूचना के अनुसार, सेवा अवधि विस्तार के दौरान वेतन एवं भत्तों पर होने वाला खर्च संस्थान के स्वीकृत बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर झारखंड सरकार के वित्त विभाग तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त होने का उल्लेख भी अधिसूचना में किया गया है.यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री के आदेश से जारी किया गया है.
विश्वास पर खरा उतरूंगा, जनता की सेवा पहली प्राथमिकता- डॉ. डीके सिन्हा
सेवा विस्तार मिलने पर डॉ डीके सिन्हा ने कहा कि रिम्स से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है. इस संस्थान ने ही उन्हें मान-सम्मान, पहचान सबकुछ दिया है. अब जब सरकार ने मुझ पर भरोसा जताते हुए सेवा विस्तार दिया है तो ऐसे में मेरा एक एक पल रिम्स के उन्नयन और मरीजों के बेहतरी के लिए समर्पित होगा.
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