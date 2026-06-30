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रिम्स में एक्शन मोड में निदेशक, सेंट्रल किचन और मेडिसिन विभाग का औचक निरीक्षण, सफाई और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश

रिम्स निदेशक डॉ. डी. के. सिन्हा ने सेंट्रल किचन और मेडिसिन विभाग का औचक निरीक्षण किया.

RIMS Director conducted surprise inspection of the central kitchen
औचक निरीक्षण करते रिम्स निदेशक (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशक प्रो. डॉ. डी. के. सिन्हा ने मंगलवार को सेंट्रल किचन और मेडिसिन विभाग का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. हिरेन्द्र बिरुआ, उप चिकित्सा अधीक्षक समेत कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं, भोजन की गुणवत्ता और विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई.

सेंट्रल किचन में सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी

सेंट्रल किचन के निरीक्षण के दौरान निदेशक ने भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, खाद्य सामग्री के भंडारण, रसोईघर की स्वच्छता, भोजन वितरण प्रणाली और संबंधित अभिलेखों की जांच की. निरीक्षण में रसोई घर के कुछ हिस्सों में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए.

पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने पर जोर

निदेशक ने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक मरीज को निर्धारित मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए. उन्होंने संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

उपस्थिति रजिस्टर और रिकॉर्ड की भी हुई जांच

निरीक्षण के दौरान रसोईघर के कर्मचारियों के उपस्थिति पंजी की भी जांच की गई. निदेशक ने अधिकारियों को सभी अभिलेखों का नियमित संधारण करने और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए, ताकि कार्य व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके.

मेडिसिन विभाग की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा

सेंट्रल किचन के बाद निदेशक ने मेडिसिन विभाग का भी औचक निरीक्षण किया. यहां उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली, चिकित्सकीय सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की. विभागाध्यक्ष के अवकाश पर रहने के दौरान उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों और अधिकारियों से चर्चा कर मरीजों की बढ़ती संख्या, उपलब्ध संसाधनों और उपचार संबंधी चुनौतियों की जानकारी ली.

'मेडिसिन विभाग अस्पताल की रीढ़'

निरीक्षण के दौरान निदेशक ने चिकित्सकों से मरीजों को समयबद्ध, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मेडिसिन विभाग किसी भी चिकित्सा संस्थान की रीढ़ होता है, क्योंकि अधिकांश मरीजों के उपचार की शुरुआत इसी विभाग से होती है. ऐसे में इस विभाग का संसाधन-संपन्न और मजबूत होना बेहद जरूरी है.

व्यवस्थाओं में सुधार के लिए रिम्स प्रबंधन प्रतिबद्ध

रिम्स प्रबंधन का कहना है कि संस्थान में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के आधार पर कमियों को जल्द दूर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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