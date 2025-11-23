ETV Bharat / state

देवघर के रिखिया आश्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा का वैश्विक संगम, 42 देशों के श्रद्धालुओं ने पाया शांति का मार्ग

देवघर के रिखिया आश्रम में शतचंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 42 देशों से आए लोग शामिल हो रहे हैं.

RIKHIYA ASHRAM IN DEOGHAR
पूजा करते श्रद्धालु (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 6:33 PM IST

देवघर: देश और दुनिया में बाबा बैद्यनाथ धाम के कारण देवघर को पहचान मिली है. लेकिन इसी पावन भूमि पर एक और अध्यात्म की धारा है, रिखिया आश्रम. यह आश्रम सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उत्थान का जीवंत प्रयोग स्थल बन चुका है. जहां भारत ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने से लोग अपनी अध्यात्म खोज पूरी करने पहुंचते हैं.

रिखिया की शांति अद्भुत: विदेशी श्रद्धालु

रिखिया में कदम रखते ही श्रद्धालु उस वातावरण से रूबरू होते हैं, जहां साधना, योग और सेवा एकाकार होकर जीवन को नई दिशा देते हैं. साउथ अफ्रीका से आई एक श्रद्धालु ने यहां पहुंचकर कहा कि रिखिया की शांति अद्भुत है, जबकि बुल्गारिया से पहुंची श्रद्धालु ने रिखिया की दिव्य अनुभूति को जीवन बदल देने वाला बताया.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती और स्वामी सत्संगानंदा सरस्वती जैसे महान संतों की परंपरा ने इस आश्रम को ‘मानव सेवा’ के वास्तविक रूप में बदल दिया है. यहां सेवा कोई नारा नहीं, बल्कि जमीन पर उतरता हुआ सतत प्रयास है. यहां पर सेवा, प्रेम और दान का संदेश लोगों को दिया जाता है.

Rikhiya Ashram in Deoghar
रिखिया आश्रम जाने का साइन बोर्ड (ईटीवी भारत)

श्रद्धालुओं द्वारा ग्रामीणों में किया जाता है सामानों का वितरण

रिखिया और आसपास के कई पंचायतों में आश्रम की ओर से नियमित रूप से कपड़े, जूते, अनाज, ठेला-गाड़ी, गाय, बीज व अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जाता है. गांव के लोग बताते हैं कि साल में तीन से चार बार होने वाले इन दान कार्यों से हजारों परिवारों को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलती है.

Rikhiya Ashram in Deoghar
दुकानदारों से सामान खरीदते विदेशी श्रद्धालु (ईटीवी भारत)

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम की तरफ से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. रिखिया आश्रम के द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की क्लास फ्री में दी जाती है, ताकि बच्चे तकनीकी रूप से मजबूत होकर अपने जीवन को निखार सके.

वहीं आश्रम की प्रशंसा कई देश के गणमान्य लोगों ने भी की है. कई लोगों ने माना है कि इस आश्रम में लोगों को अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है और दान एवं सेवा के प्रति आस्था बढ़ती है. रिखिया आश्रम में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां की महिमा अपरंपार है. माता शक्ति की सीधी अनुभूति रिखिया आश्रम में महसूस होती है.

शतचंडी यज्ञ में 42 देश के श्रद्धालु हैं शामिल

इन दिनों आश्रम में चल रहा शतचंडी यज्ञ रिखिया को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बना रहा है. जानकारी के अनुसार, इस अनुष्ठान में करीब 42 देशों के श्रद्धालु शामिल हुए हैं. यह नजारा इस बात का प्रतीक है कि रिखिया आश्रम की साधना और सेवा की परंपरा सीमाओं के पार जाकर विश्व के लोगों को जोड़ रही है.

विदेशी श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता है सुरक्षा व्यवस्था

विदेश से आ रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर रिखिया आश्रम के लोग 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं. आश्रम के अंदर किसी भी तरह का वीडियो या फिर फोटो खींचने की अनुमति नहीं होती है. इसके अलावा विदेशियों के आगमन को देखते हुए पुलिस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती रहती है. देवघर का यह रिखिया आश्रम आज एक ऐसी मिसाल है, जो बताता है कि अध्यात्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सेवा है. वह सेवा जो समाज को जोड़ती है और दुनिया को एक परिवार की तरह अनुभूति कराती है.

RIKHIYA ASHRAM
DEOGHAR
DEOGHAR BABADHAM
देवघर का रिखिया आश्रम
RIKHIYA ASHRAM IN DEOGHAR

