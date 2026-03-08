ETV Bharat / state

महिला दिवस कार्यक्रम में भावुक हुए विधायक रिकेश सेन, कहा- मेरी हत्या की साजिश रची गई, बलात्कार में फंसाने की तैयारी थी

22 हजार महिलाओं के साथ विधायक रिकेश सेन ने महिला दिवस मनाया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े दावे किए.

Women’s Day program Rikesh Sen
महिला दिवस कार्यक्रम में भावुक हुए विधायक रिकेश सेन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुर्ग के शांति नगर स्थित दशहरा मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में करीब 22 हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया. इसमें विधायक रिकेश सेन ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया.

विधायक रिकेश सेन ने कहा- मेरी हत्या की साजिश रची गई, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हत्या की साजिश का लगाया गंभीर आरोप

कार्यक्रम के दौरान विधायक भावुक भी नजर आए. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बलात्कार, ऑनलाइन सट्टा और अन्य आपराधिक मामलों में झूठा फंसाने की भी साजिश की जा रही है.

एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व पार्षद जयप्रकाश ने ऐसी बात कही. जहर देकर हत्या की साजिश थी, मुझे बलात्कार के केस में फंसाने की साजिश रची जा रही थी. अगर साजिश करने वाले व्यक्ति का नाम सामने आता है तो मैं उससे सीधे बात करेंगे.- रिकेश सेन, विधायक

Women’s Day program Rikesh Sen
कथित वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व पार्षद जयप्रकाश ने हत्या की साजिश की बात कही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनीति का माहौल खराब होने की जताई चिंता

विधायक ने कहा कि पहले राजनीति का माहौल इतना खराब नहीं था. उन्होंने उदाहरण देते हुए रमन सिंह और मोतीलाल वोरा के समय का जिक्र किया और कहा कि उस समय मतभेद होते थे, लेकिन माहौल स्वस्थ रहता था. उन्होंने कहा कि अगर राजनीति इतनी तकलीफ देने लगे तो वे राजनीति छोड़ने तक का फैसला भी कर सकते हैं.

Women’s Day program Rikesh Sen
22 हजार महिलाओं के साथ विधायक रिकेश सेन ने महिला दिवस मनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री से की निष्पक्ष जांच की मांग

विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की और कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए.

घरेलू काम करने वाली महिलाओं को मिला मंच पर सम्मान

कार्यक्रम में खास तौर पर घर-घर में झाड़ू-पोछा, खाना बनाने और अन्य घरेलू काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया. विधायक ने कहा कि ये महिलाएं समाज की मजबूत नींव हैं, लेकिन अक्सर इन्हें पहचान नहीं मिलती.

Women’s Day program Rikesh Sen
विधायक रिकेश सेन ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शक्ति योजना से महिलाओं को जोड़ा जा रहा

विधायक ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए “शक्ति योजना” शुरू की गई है. इस योजना से अब तक 22 हजार महिलाएं जुड़ चुकी हैं. योजना के तहत 25 से ज्यादा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे महिलाओं को अलग-अलग तरह के लाभ मिलेंगे.

Women’s Day program Rikesh Sen
घरेलू काम करने वाली महिलाओं को मिला मंच पर सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समोदा गांव में अफीम की खेती पर भी दी प्रतिक्रिया

समोदा गांव में सामने आए अफीम की खेती के मामले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने भाजपा नेता पर भी कार्रवाई की है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए.

गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने कवर्धा में पकोड़े तले, कहा-महिला दिवस पर ऐसा तोहफा, कोंडागांव में भी पुतला दहन
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: बारूद से बेखौफ चिरमिरी की नारी शक्ति, खदानों में कर रहीं ब्लास्टिंग, चला रहीं भारी मशीनें
होली पर विधायक रिकेश सेन ने संभाली एंबुलेंस की कमान, 37 वार्डों में कर रहे गश्त

TAGGED:

WOMENS DAY PROGRAM
RIKESH SEN EMOTIONAL
रिकेश सेन को जान का खतरा
रिकेश सेन का बड़ा बयान
RIKESH SEN MURDER CONSPIRACY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.