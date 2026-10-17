भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण पर पॉलिटिक्स, देवेंद्र यादव और रिकेश सेन में जुबानी जंग
छत्तीसगढ़ की राजनीति में भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण का मुद्दा घमासान का कारण बन चुका है. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 5:27 PM IST
दुर्ग: एशिया के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में शुमार भिलाई इस्पात संयंत्र के कथित निजीकरण की अटकलों को लेकर दुर्ग जिले में सियासत गरमा गई है.भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं. एक तरफ देवेंद्र यादव ने बीएसपी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कही है, तो दूसरी ओर रिकेश सेन ने निजीकरण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को अफवाह और राजनीतिक झूठ करार दिया है.
बीएसपी पर सियासी संग्राम तेज
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही भिलाई को लेकर अफवाहें फैलाने का काम शुरू हो जाता है. उन्होंने दावा किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र को अडानी द्वारा खरीदे जाने की बात पूरी तरह झूठ है. रिकेश सेन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बीएसपी के विस्तार और विकास को लेकर एमओयू कर रही है.
बीएसपी में मेट्रो रेल की पटरियां बनाने से लेकर विदेशों तक यहां का लोहा पहुंचाया जा रहा है. बीएसपी को बेचने की बात सिर्फ राजनीतिक अफवाह है. अगर भिलाई इस्पात संयंत्र को अडानी या किसी निजी समूह को बेचने की कोशिश हुई तो वे सबसे पहले मैं धरने पर बैठूंगा. जरूरत पड़ी तो मैं देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर भी धरना दूंगा- रिकेश सेन, बीजेपी विधायक, वैशाली नगर
इससे पहले भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी के निजीकरण की अटकलों को लेकर केंद्र सरकार और बड़े उद्योग समूहों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अंबानी, अडानी, मित्तल या जिंदल कोई भी भिलाई इस्पात संयंत्र को नहीं खरीद सकता. देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि भिलाई की पहचान और यहां के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. भिलाई इस्पात संयंत्र को बचाने के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और इसे बिकने नहीं दूंगा.