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भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण पर पॉलिटिक्स, देवेंद्र यादव और रिकेश सेन में जुबानी जंग

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दुर्ग: एशिया के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में शुमार भिलाई इस्पात संयंत्र के कथित निजीकरण की अटकलों को लेकर दुर्ग जिले में सियासत गरमा गई है.भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं. एक तरफ देवेंद्र यादव ने बीएसपी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कही है, तो दूसरी ओर रिकेश सेन ने निजीकरण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को अफवाह और राजनीतिक झूठ करार दिया है.

बीएसपी पर सियासी संग्राम तेज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही भिलाई को लेकर अफवाहें फैलाने का काम शुरू हो जाता है. उन्होंने दावा किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र को अडानी द्वारा खरीदे जाने की बात पूरी तरह झूठ है. रिकेश सेन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बीएसपी के विस्तार और विकास को लेकर एमओयू कर रही है.