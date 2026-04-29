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सही दवा शुद्ध आहार: बैकुंठपुर में स्ट्रीट फूड, जूस सेंटर, कॉस्मेटिक और दवा दुकानों में सघन जांच

अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक से हुई, जिसमें अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में औषधि एवं खाद्य प्रकोष्ठ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.

कोरिया: लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री एवं दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन सही दवा-शुद्ध आहार अभियान चला रहा है. 15 दिवसीय इस विशेष अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम लगातार विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जांच कार्रवाई कर रही है.

कॉस्मेटिक दुकानों से हुई अभियान की शुरुआत

अभियान के पहले दिन जिले की 08 कॉस्मेटिक दुकानों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान बिल एवं रिकॉर्ड की जांच, एक्सपायरी उत्पादों की पहचान, लेबलिंग, भंडारण व्यवस्था और साफ-सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया गया. कई दुकानों की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ दुकानदारों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए.

फलों की जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्ट्रीट फूड और जूस सेंटर पर कार्रवाई

दूसरे दिन खाद्य सुरक्षा टीम ने चाट-गुपचुप ठेलों और जूस सेंटरों की जांच की. जांच के दौरान स्वच्छ पानी के उपयोग और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया. टीम ने एक्सपायरी खाद्य सामग्री की जांच की और कई स्थानों पर एक्सपायरी उत्पाद मौके पर ही नष्ट कराए. गन्ना जूस विक्रेताओं को मानक गुणवत्ता वाली बर्फ उपयोग करने के निर्देश दिए गए. वहीं बिना पंजीयन संचालित दुकानों को लाइसेंस बनवाने की चेतावनी भी दी गई.

कॉस्मेटिक्स और दवाई दुकानों में जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

दवा दुकानों में भी जांच तेज

अभियान के तहत थोक दवा दुकानों की भी जांच की गई. अधिकारियों ने लाइसेंस और दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा गुणवत्ता परीक्षण के लिए दो औषधियों के नमूने एकत्रित किए. साथ ही दवा भंडारण की सुरक्षित व्यवस्था और नियमों के पालन के निर्देश दिए गए.

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी खाद्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.