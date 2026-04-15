ETV Bharat / state

अच्छी पहल : भविष्य की दिशा तय करने में छात्रों को मिलेगी विशेषज्ञों की सलाह

राजस्थान सरकार 16 अप्रैल को विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार आयोजित करने जा रही है. जानिए क्या होगा खास...

EDUCATION CAREER COUNSELING
स्टूडेंट्स को मिलेगी विशेषज्ञों की सलाह (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: 10वीं और 12वीं के बाद करियर की दिशा तय करने की उलझन में फंसे छात्रों के लिए राहत भरी पहल करते हुए राजस्थान सरकार 16 अप्रैल को विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार आयोजित करने जा रही है. इस वेबिनार के माध्यम से विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों (Alumni) की मदद से छात्रों को विषय चयन से लेकर भविष्य के करियर विकल्पों तक की स्पष्ट जानकारी दी जाएगी, ताकि वे सही फैसला लेकर अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रख सकें.

10वीं और 12वीं कक्षा के बाद उपयुक्त विषय और करियर का चयन करना छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है. ऐसे में छात्रों को सही दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार एक विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार का आयोजन करने जा रही है. 16 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होने वाली इस वेबिनार का विषय ही 'सही निर्णय, सुनहरा भविष्य : 10वीं के बाद उपयुक्त विषय चयन और 12वीं के बाद का उपयुक्त मार्ग' रहेगा.

पढ़ें : 10वीं के बाद छात्रों के भविष्य के लिए होगी करियर काउंसलिंग, जानिए क्या होगा खास...

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर (RSCERT) के निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया कि वेबिनार का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहायता प्रदान करना है. इस पहल के जरिए छात्रों को विभिन्न विषयों, करियर विकल्पों और भविष्य की संभावनाओं के संबंध में सरल-स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इस करियर वेबिनार में पूर्व छात्र (Alumni) भी सहभागिता करेंगे और 10वीं-12वीं के बाद अपने करियर से जुड़े फैसले, चुनौतियों और सही दिशा का चयन कर सफलता प्राप्त करने के अनुभवों को छात्रों के संग शेयर करेंगे.

यही नहीं, विशेषज्ञों की ओर से छात्रों को उनकी रुचि, क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा. साथ ही, 12वीं के बाद उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्प उच्च शिक्षा, व्यावसायिक कोर्स और अन्य संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी. ये वेबिनार YouTube के माध्यम से लाइव प्रसारित किया जाएगा, ताकि राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी आसानी से जुड़ सकें.

https://youtube.com/live/CyDWYbhCgrE?feature=share

चूंकि 10वीं की परीक्षा के बाद हर छात्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है, जहां से उसका भविष्य नई दिशा लेता है. आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कौन सा विषय चुना जाए, ये सवाल जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं है. सही जानकारी के अभाव, दोस्तों की देखा-देखी और परिवार के दबाव के बीच कई छात्र कंफ्यूजन में फंस जाते हैं. ऐसे में स्कूलों में शुरू किए गए करियर काउंसलिंग सत्र के साथ राज्य सरकार सामूहिक वेबिनार करने जा रही है, ताकि छात्रों को सही मार्गदर्शन मिल सके, जो उनके भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा.

TAGGED:

RIGHT DECISION BRIGHT FUTURE
EXPERT ADVICE
RSCERT
विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार
EDUCATION CAREER COUNSELING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.