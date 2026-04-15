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अच्छी पहल : भविष्य की दिशा तय करने में छात्रों को मिलेगी विशेषज्ञों की सलाह

जयपुर: 10वीं और 12वीं के बाद करियर की दिशा तय करने की उलझन में फंसे छात्रों के लिए राहत भरी पहल करते हुए राजस्थान सरकार 16 अप्रैल को विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार आयोजित करने जा रही है. इस वेबिनार के माध्यम से विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों (Alumni) की मदद से छात्रों को विषय चयन से लेकर भविष्य के करियर विकल्पों तक की स्पष्ट जानकारी दी जाएगी, ताकि वे सही फैसला लेकर अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रख सकें.

10वीं और 12वीं कक्षा के बाद उपयुक्त विषय और करियर का चयन करना छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है. ऐसे में छात्रों को सही दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार एक विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार का आयोजन करने जा रही है. 16 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होने वाली इस वेबिनार का विषय ही 'सही निर्णय, सुनहरा भविष्य : 10वीं के बाद उपयुक्त विषय चयन और 12वीं के बाद का उपयुक्त मार्ग' रहेगा.

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राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर (RSCERT) के निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया कि वेबिनार का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहायता प्रदान करना है. इस पहल के जरिए छात्रों को विभिन्न विषयों, करियर विकल्पों और भविष्य की संभावनाओं के संबंध में सरल-स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इस करियर वेबिनार में पूर्व छात्र (Alumni) भी सहभागिता करेंगे और 10वीं-12वीं के बाद अपने करियर से जुड़े फैसले, चुनौतियों और सही दिशा का चयन कर सफलता प्राप्त करने के अनुभवों को छात्रों के संग शेयर करेंगे.