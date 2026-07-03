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बिहार में एनकाउंटर, CSP लूटकांड के मास्टरमाइंड फेकन महतो को पैर में लगी गोली.. 5 गिरफ्तार

चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अभियान जारी रखते हुए मेहसौल थाना क्षेत्र के हुसैना पुल के पास से चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंदन कुमार, लड्डू कुमार, अविनाश कुमार और कमलेश कुमार के रूप में हुई है. सभी आरोपी सीतामढ़ी और शिवहर जिले के निवासी हैं.

फेकन महतो के पैर में लगी गोली: पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसमें फेकन महतो के पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस की इस कार्रवाई को हाल के दिनों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

लूटकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक अमित रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि रीगा CSP लूटकांड में शामिल अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है. सूचना मिलते ही विशेष टीम सक्रिय हुई और रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी इलाके में घेराबंदी कर दी गई. मुख्य आरोपी फेकन महतो ने पुलिस टीम को देखते ही तीन राउंड फायरिंग कर दी.

सीतामढ़ी पुलिस (ETV Bharat)

संगठित लूट गिरोह का भंडाफोड़: पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी लंबे समय से एक संगठित गिरोह चलाकर जिले में लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. फेकन महतो का गिरोह रीगा CSP लूटकांड समेत कई अन्य घटनाओं में शामिल रहा है. पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

मुख्य आरोपी फेकन महतो घायल (ETV Bharat)

बरामद हुए हथियार और सबूत: गिरफ्तार अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने दो देशी पिस्तौल, एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. इसके अलावा रीगा CSP लूटकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली गई है. बरामद हथियारों की जांच की जा रही है कि इनका इस्तेमाल किन-किन घटनाओं में हुआ था.

1 जुलाई को हुई थी लूट की घटना: बीते 1 जुलाई को रीगा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने CSP केंद्र में घुसकर हथियार के बल पर करीब 1.50 लाख रुपये लूट लिए थे. CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपराधियों की पहचान की और विशेष अभियान चलाया. गिरोह पर हाल ही में 1.70 लाख रुपये की एक और लूट का भी आरोप है.

अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी: पुलिस अधीक्षक अमित रंजन का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसके आधार पर अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. जिले में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी चलेगा और लूट-डकैती में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

"जिले में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा. लूट, डकैती तथा संगठित अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. रीगा CSP लूटकांड का खुलासा पुलिस के लिए बड़ी सफलता है."-अमित रंजन, पुलिस अधीक्षक

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