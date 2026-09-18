सपा में ‘रार’: सोशल मीडिया पर टिप्पणी से विवाद, आगरा में दनादन इस्तीफे, मुक़दमा भी
आगरा में सपा के दो उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया. साथ ही अपनी ही पार्टी की नेता मोनिका नाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:04 AM IST
आगरा : भले ही प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे जोरशोर से मिशन-2027 को लेकर जुटे हैं. पार्टी पदाधिकारी भी हर जिले में मिशन-2027 को लेकर लगे हैं. मगर, आगरा की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है.
पहले सपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. पद से इस्तीफा दिया और सपा मुखिया से गुहार लगाई. अब सपा में सोशल मीडिया पर टिप्पणी से शुरू रार में दो उपाध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दिया.
इसके साथ ही अपनी ही पार्टी की नेता मोनिका नाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. अब दोनों ओर से जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.
बता दें कि सपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सपा मुखिया अखिलेश से गुहार लगाई थी. जिसमें सपा के महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर प्रताडित करने के गंभीर आरोप लगाए.
इससे सपा पार्टी के महानगर पदाधिकारियों के बीच रार छिड़ी. जिसमें पहले सपा नेत्री मोनिका नाज खान ने इस्तीफा दिया. जिसमें महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास समेत पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. जिसमें ही महानगर उपाध्यक्ष नासिर खान और जमील खाल ने भी सपा नेत्री मोनिका जान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हालांकि, सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है.
सपा नेत्री के खिलाफ मुक़दमा
सपा में छिड़ी रार में इस्तीफे के दौर शुरू हुए. जिसमें सपा के महानगर उपाध्यक्ष नासिर खान और जमीलउद्दीन खान ने पार्टी से इस्तीफा दिया. इसके साथ ही सपा नेता जमीलउद्दीन खान ने सपा नेत्री मोनिका नाज खान पर गंभीर आरोप लगाए.
आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था.
परिवार की महिलाओं और अन्य सदस्यों को फोन कर मानसिक रूप से परेशान किया गया. धमकियां दी गईं. जिससे परिवार में भय का माहौल बना है. मुझे डर है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या साजिश हो सकती है.
जमील खान ने कहना है कि पूरे विवाद के कारण समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो रही है. इसी वजह से मैंने महानगर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया. इसके साथ ही सपा नेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. क्योंकि, सपा नेत्री मोनिका नाज खान मेरे खिलाफ कुछ भी करवा सकती हैं. इसके साथ ही महानगर उपाध्यक्ष नासिर खान ने भी मोनिका नाज खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
फोन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर मुक़दमा
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि जमील खान की तहरीर पर फोन कॉल, तहरीर और रिकॉर्डिंग के आधार पर सदर थाना पुलिस ने मोनिका नाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जांच में साक्ष्यों के धार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी.