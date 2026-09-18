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सपा में ‘रार’: सोशल मीडिया पर टिप्पणी से विवाद, आगरा में दनादन इस्तीफे, मुक़दमा भी

आगरा में समाजवादी पार्टी में घमासान, कई ने दिए इस्तीफे. ( ईटीवी भारत )

आगरा : भले ही प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे जोरशोर से मिशन-2027 को लेकर जुटे हैं. पार्टी पदाधिकारी भी हर जिले में मिशन-2027 को लेकर लगे हैं. मगर, आगरा की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. पहले सपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. पद से इस्तीफा दिया और सपा मुखिया से गुहार लगाई. अब सपा में ​सोशल मीडिया पर टिप्पणी से शुरू रार में दो उपाध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दिया. आगरा में समाजवादी पार्टी में घमासान. (ईटीवी भारत) इसके साथ ही अपनी ही पार्टी की नेता मोनिका नाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. अब दोनों ओर से जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. बता दें कि सपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सपा मुखिया अखिलेश से गुहार लगाई थी. जिसमें सपा के महानगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर प्रताडित करने के गंभीर आरोप लगाए. इससे सपा पार्टी के महानगर पदाधिकारियों के बीच रार छिड़ी. जिसमें पहले सपा नेत्री मोनिका नाज खान ने इस्तीफा दिया. जिसमें महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास समेत पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. जिसमें ही महानगर उपाध्यक्ष नासिर खान और जमील खाल ने भी सपा नेत्री मोनिका जान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हालांकि, सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है.