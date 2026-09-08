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राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड महागठबंधन में बढ़ी दरार, बोर्ड-निगम-आयोग में कांग्रेस कोटे के पद खाली

झारखंड महागठबंधन में खटास बढ़ती जा रही है. इसके पीछे क्या कारण है, भुवन किशोर झा की रिपोर्ट में जानिए.

Mahagathbandhan in Jharkhand
झारखंड कांग्रेस के नेता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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रांची: राज्य में चल रही महागठबंधन सरकार में कांग्रेस इन दिनों खुद को बेगाना महसूस कर रही है. राज्यसभा चुनाव के बाद से महागठबंधन के अंदर बढ़ी खटास कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है. इसके पीछे मुख्य वजह बोर्ड, निगम और आयोगों के गठन में हो रही देरी मानी जा रही है.

32 बोर्ड-निगम-आयोग का बंटवारा और खाली पड़ती कुर्सियां

राज्य में कुल 32 बोर्ड, निगम और आयोग हैं. इनमें पूर्व सहमति के अनुसार 18 जेएमएम, 12 कांग्रेस और 2 राजद के हिस्से में आने थे. इसी सहमति के तहत कुछ आयोगों और बोर्डों में राजनेताओं को जगह भी मिली थी, लेकिन समय के साथ उनका कार्यकाल समाप्त होता चला गया. हालत यह है कि आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सियां कई महीनों से पहले की तरह खाली पड़ी हुई हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस कोटे के खाली पद

कांग्रेस कोटे के जिन बोर्ड, निगम और आयोगों में पद खाली हैं, उनमें शामिल हैं, राज्य आवास बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्य), राज्य खादी आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य), जैक (उपाध्यक्ष), राज्य बाल संरक्षण आयोग (सदस्य), गौ सेवा आयोग (अध्यक्ष), युवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य), पिछड़ा वर्ग आयोग (सदस्य) और जिला स्तरीय बीस सूत्री कमिटी.

कांग्रेस कोटे के कार्यरत पद

इसके विपरीत कांग्रेस कोटे के कुछ बोर्ड-निगम और आयोग अभी भी कार्यरत हैं. इनमें मार्केटिंग बोर्ड (अध्यक्ष), अल्पसंख्यक आयोग (उपाध्यक्ष और दो सदस्य) तथा हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड (अध्यक्ष, दो सदस्य) शामिल हैं.

कार्यकर्ताओं में बढ़ती नाराजगी

ऐसे में प्रदेश कांग्रेस लगातार अपने कोटे के बोर्ड-निगम-आयोग में पदों को भरने के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाने के कारण कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी बढ़ रही है.

तीन बैठकें, दो बार स्थगन और लंबी लिस्ट

बोर्ड-निगम और आयोगों को नए सिरे से गठित करने के प्रयास में जुटी कांग्रेस अब तक तीन बार पार्टी की अंदरूनी बैठक कर चुकी है. इसके बावजूद लंबी लिस्ट पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है. हालत यह है कि इसे अंतिम रूप देने के लिए दो बार बैठक स्थगित हो चुकी है. आयोग में जगह बनाने में जुटे नेताओं की संख्या सौ से अधिक है और इन सभी को प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है. ऐसे में स्थिति ‘एक अनार सौ बीमार’ जैसी बन गई है.

अंदरूनी मामला, समन्वय की कोशिश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है. समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है और जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी.

पुराने नेताओं को मौका मिलने की उम्मीद

इधर बोर्ड-निगम और आयोग में स्थान बनाने में लगे कांग्रेस नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जरूर मौका मिलेगा. कांग्रेस नेता के.के. गिरी कहते हैं कि पार्टी की बैठक में अब तक जो सहमति बनी है, उसमें सबसे खास बात यह है कि जिन्हें पहले बोर्ड-निगम और आयोग में अध्यक्ष या अन्य पद पाने का मौका मिल चुका है, उन्हें दोबारा नहीं दिया जाएगा. इससे मेरे जैसे पुराने कांग्रेसी को जरूर पार्टी मौका देगी.

आगे की प्रक्रिया

बहरहाल, प्रदेश स्तर पर सहमति बनने के बाद कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर मुख्यमंत्री के समक्ष कांग्रेस नेताओं की सूची की अनुशंसा करेगा. तत्पश्चात ही आयोगों में उन्हें जगह मिल पाएगी.

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