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नए जिले बनाने की चर्चा पर कांग्रेस में मतभेद! आरएस बाली बोले- कांगड़ा को बांटने की बात भी नहीं हो सकती

नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग राय सामने आने लगी हैं. नगरोटा बगवां के विधायक और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कांगड़ा जिले के संभावित विभाजन का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने साफ कहा कि कांगड़ा को तोड़ने की बात न तो तर्कसंगत है और न ही इस पर चर्चा की जा सकती है. बाली ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के बीच बहसबाजी और उनके भावुक होने की खबरों को भी गलत बताया है.

पत्रकारों से बातचीत में आरएस बाली ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वैसी कोई बहसबाजी नहीं हुई, जैसी बाहर बताई जा रही है. उन्होंने कहा कि बैठक के भीतर होने वाली चर्चा वहीं तक सीमित रहती है. कई बार अंदर की बातों को बाहर अलग-अलग तरीके से पेश किया जाता है. बाली ने अपने भावुक होने की खबरों को भी सिरे से खारिज किया.