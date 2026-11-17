नए जिले बनाने की चर्चा पर कांग्रेस में मतभेद! आरएस बाली बोले- कांगड़ा को बांटने की बात भी नहीं हो सकती
बाली ने दो टूक कहा कि कांगड़ा जिले को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही इसे तोड़ने की बात की जानी चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:29 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग राय सामने आने लगी हैं. नगरोटा बगवां के विधायक और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कांगड़ा जिले के संभावित विभाजन का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने साफ कहा कि कांगड़ा को तोड़ने की बात न तो तर्कसंगत है और न ही इस पर चर्चा की जा सकती है. बाली ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के बीच बहसबाजी और उनके भावुक होने की खबरों को भी गलत बताया है.
पत्रकारों से बातचीत में आरएस बाली ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वैसी कोई बहसबाजी नहीं हुई, जैसी बाहर बताई जा रही है. उन्होंने कहा कि बैठक के भीतर होने वाली चर्चा वहीं तक सीमित रहती है. कई बार अंदर की बातों को बाहर अलग-अलग तरीके से पेश किया जाता है. बाली ने अपने भावुक होने की खबरों को भी सिरे से खारिज किया.
'कांगड़ा हिमाचल और हिमाचलियत की पहचान'
आरएस बाली ने कहा कि कांगड़ा हिमाचल और हिमाचलियत की पहचान है. प्रदेश के सभी जिलों का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है. कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहां 15 विधानसभा क्षेत्र हैं. उन्होंने कहा कि यह जिला कई अन्य जिलों से तीन गुना और कुछ जिलों से दस गुना तक बड़ा है. कांगड़ा के हर नागरिक को प्रदेश के सबसे बड़े जिले का हिस्सा होने पर गर्व है.
'कांगड़ा को बांटने की बात भी नहीं होनी चाहिए'
बाली ने दो टूक कहा कि कांगड़ा जिले को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही इसे तोड़ने की बात की जानी चाहिए. उनके मुताबिक, कांगड़ा केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की पहचान, भावनाओं और गौरव से भी जुड़ा हुआ है. जिले को एकजुट रखकर मजबूती से आगे बढ़ाना जरूरी है.
नए जिले बनाने की मांग पर बाली ने कहा कि अगर किसी विधायक से पूछा जाए कि क्या उसका विधानसभा क्षेत्र जिला बनना चाहिए, तो वह स्वाभाविक रूप से इसके पक्ष में अपनी बात रखेगा. बैजनाथ, जयसिंहपुर, नूरपुर, कांगड़ा या ज्वालाजी जैसे किसी भी क्षेत्र के विधायक से पूछा जाए तो वह अपने क्षेत्र को जिला बनाने की इच्छा जता सकता है. हालांकि, किसी विधानसभा क्षेत्र को जिला बनाने की मांग और मौजूदा कांगड़ा जिले को विभाजित करने की बात दो अलग-अलग विषय हैं.
कांगड़ा के सैनिकों के योगदान का भी किया जिक्र
आरएस बाली ने कांगड़ा के इतिहास और गौरव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के वीर जवानों ने देश की रक्षा में अदम्य साहस दिखाया है. कांगड़ा के सैनिकों ने कारगिल और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं और कई जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल को अपने सैनिकों पर गर्व है. कांगड़ा और हमीरपुर जिले के अनेक परिवारों का सेना से विशेष जुड़ाव रहा है.
बाली ने कहा कि किसान, बागवान, कर्मचारी, व्यापारी और पत्रकार समेत हर वर्ग को अपने प्रदेश और जिले पर गर्व होता है. कांगड़ा की अपनी अलग पहचान और भावनात्मक महत्व है. इसलिए इसकी एकता बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में न तो कोई ऐसी बहसबाजी हुई और न ही उनके भावुक होने जैसी स्थिति बनी. कांगड़ा जिले को लेकर उनका रुख स्पष्ट है और वह हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे.
आपस में लड़कर ही खत्म होगी कांग्रेस'
उधर, नए जिलों के गठन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और इसके नेता आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी बाहरी विरोधी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेता खुद ही एक-दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं. बिक्रम ठाकुर ने सरकार से मांग की कि वह बयानबाजी के बजाय नए जिले बनाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीन साल में महिलाओं से दुष्कर्म के 1386 मामले, घरेलू हिंसा की मिली 19256 शिकायतें
ये भी पढ़ें: मंत्री पद नहीं मिलने पर बोले विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, 'मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, जिन्हे निर्णय लेना है उनसे पूछिए'