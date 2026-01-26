ETV Bharat / state

धनबाद में गणतंत्र दिवस समारोह: युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना राइफल शूटिंग स्टॉल

धनबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में राइफल शूटिंग स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहा है.

राइफल के साथ छात्रा (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
धनबाद: जिले के रणधीर वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में जहां देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, वहीं राइफल क्लब द्वारा लगाए गए विशेष स्टॉल ने खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया. इस स्टॉल के माध्यम से लोगों को राइफल और पिस्टल शूटिंग से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और करियर की संभावनाओं की जानकारी दी गई.

समारोह में राइफल क्लब के मृत्युंजय राय ने बताया कि यह स्टॉल खेलों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लगाया गया है. जिससे कि लोगों को राइफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग से जुड़ी जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि धनबाद के आईआईटी-आईएसएम परिसर में राइफल और पिस्टल शूटिंग के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है. क्लब द्वारा 8 से 10 वर्ष के बच्चों से लेकर किसी भी आयु वर्ग के लोगों को राइफल और पिस्टल शूटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है.

जानकारी देते राइफल क्लब के सदस्य, खिलाड़ी और ट्रेनर (ईटीवी भारत)

स्पेशल ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है: मृत्युंजय राय

मृत्युंजय राय ने बताया कि प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के कोचों द्वारा प्रदान किया जाता है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार इस तरह का स्टॉल लगाया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि शूटिंग को करियर से जोड़ा जा सकता है. क्योंकि अच्छे मेडलिस्ट खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं. इसके साथ ही बच्चों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी दिया जाता है.

राइफल क्लब का स्टॉल (ईटीवी भारत)

राइफल के राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेंद्र सिंह ने बताया कि स्टॉल में 10 मीटर रेंज की राइफल और पिस्टल प्रदर्शित किए गए हैं. जिनका उपयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में किया जाता है. उन्होंने कहा कि स्टॉल में पुरानी राइफल और पिस्टल के साथ-साथ आधुनिक राइफल और पिस्टल भी प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं. आईआईटी-आईएसएम परिसर के अंदर राइफल क्लब द्वारा नियमित रूप से शूटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है.

संपादक की पसंद

