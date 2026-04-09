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ड्यूटी पर जा रही आरएसी टीम में हादसा, राइफल से चली गोली से हेड कांस्टेबल गंभीर घायल

भरतपुर: ड्यूटी पर जा रही आरएसी की क्यूआरटी टीम में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया, जब चलती गाड़ी में अचानक राइफल से गोली चल गई. इस घटना में हेड कांस्टेबल विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली उसकी कमर के पास से आर-पार निकल गई. घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया. घटना कृष्णा नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास उस समय हुई, जब टीम पुलिस लाइन से ड्यूटी के लिए रवाना होकर गुजर रही थी.

कमर के आर-पार हुई गोली: आरएसी कमांडेंट देवेंद्र शर्मा ने बताया कि क्यूआरटी टीम अपनी निर्धारित ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन से रवाना हुई थी. सातवीं आरएसी बटालियन का वाहन जैसे ही कृष्णा नगर क्षेत्र में बीएसएनएल कार्यालय के पास पानी की टंकी के नजदीक पहुंचा, उसी दौरान यह हादसा हो गया. वाहन में सवार हेड कांस्टेबल विष्णु ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठा हुआ था. इसी दौरान उसकी सर्विस राइफल से अचानक गोली चल गई, जो उसकी कमर के पास लगी और शरीर को चीरते हुए बाहर निकल गई.