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ई–रिक्शा में सवार कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, 'भावी पीढ़ियों के लिए भी पेट्रोल–डीजल की बचत आवश्यक'

बीकानेर: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को अपने बीकानेर दौरे के दौरान सरकारी काफिले और लग्जरी वाहनों की बजाय ई-रिक्शा से सफर किया. गुरुवार को दिल्ली से बीकानेर पहुंचे अर्जुन मेघवाल ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन से अपने निवास तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग कर आमजन को पेट्रोल-डीजल बचत, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया. मंत्री का यह अलग अंदाज शहर में चर्चा का विषय बना रहा. वहीं इसके बाद बीकानेर शहर में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में भी मेघवाल ई-रिक्शा के जरिए ही पहुंचे और इस दौरान हर कार्यक्रम में मेघवाल ने प्रधानमंत्री की अपील को लेकर लोगों से चर्चा की और ईंधन की बचत का संदेश दिया.

'ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी': ईटीवी भारत से खास बातचीत में मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील की है और हम लोगों ने इसको सुना और स्व प्रेरणा से आज मैंने ई–रिक्शा का उपयोग करने का निर्णय किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश और स्पष्ट मत है कि देश में विकास की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और देश के विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी है. पेट्रोल और डीजल जैसे संसाधनों की बचत केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी आवश्यक है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां तक संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या ई-वाहनों का उपयोग करें.