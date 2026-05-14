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ई–रिक्शा में सवार कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, 'भावी पीढ़ियों के लिए भी पेट्रोल–डीजल की बचत आवश्यक'

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी की अपील पर अपना सरकारी गाड़ियों का काफिला छोड़ ई–रिक्शा की सवारी की.

Law Minister Arjun Meghwal riding an e-rickshaw
ई–रिक्शा में सवार कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 6:40 PM IST

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बीकानेर: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को अपने बीकानेर दौरे के दौरान सरकारी काफिले और लग्जरी वाहनों की बजाय ई-रिक्शा से सफर किया. गुरुवार को दिल्ली से बीकानेर पहुंचे अर्जुन मेघवाल ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन से अपने निवास तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग कर आमजन को पेट्रोल-डीजल बचत, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया. मंत्री का यह अलग अंदाज शहर में चर्चा का विषय बना रहा. वहीं इसके बाद बीकानेर शहर में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में भी मेघवाल ई-रिक्शा के जरिए ही पहुंचे और इस दौरान हर कार्यक्रम में मेघवाल ने प्रधानमंत्री की अपील को लेकर लोगों से चर्चा की और ईंधन की बचत का संदेश दिया.

'ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी': ईटीवी भारत से खास बातचीत में मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील की है और हम लोगों ने इसको सुना और स्व प्रेरणा से आज मैंने ई–रिक्शा का उपयोग करने का निर्णय किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश और स्पष्ट मत है कि देश में विकास की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और देश के विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी है. पेट्रोल और डीजल जैसे संसाधनों की बचत केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी आवश्यक है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां तक संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या ई-वाहनों का उपयोग करें.

कानून मंत्री ने बताया ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी, देखें वीडियो (ETV Bharat Bikaner)

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राहुल गांधी पर साधा निशाना: बातचीत में मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता केवल बयानबाजी और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार विकास, गरीब कल्याण और देशहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, वह गलत है. नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें कमेटी में शामिल रहे हैं. लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से होता है और बहुमत से जो निर्णय हुआ है, वह सब कुछ स्वीकार होता है, लेकिन अगर वह अब कुछ भी बोलते हैं, तो वह पूरी तरह से गलत है. शायद उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा नहीं आती है.

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हर कार्यकम में दिया ये संदेश: बीकानेर प्रवास के दौरान मंत्री मेघवाल ने विभिन्न कार्यक्रमों में भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब हर नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्रहित में छोटे-छोटे प्रयास करने होंगे. वहीं नीट परीक्षा मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा गंभीरता से की जा रही है.

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ई रिक्शा पर अर्जुन राम मेघवाल
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