कानपुर में ई-रिक्शा और ऑटो के लिए नई व्यवस्था; 4 रंगों वाले रूट बनेंगे, जाम से मिलेगा छुटकारा

कानपुर: कानपुर में लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब शहर में ई-रिक्शा और ई-ऑटो चार रंगों वाले कोड रूट पर चलाए जाएंगे. पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया. बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगी. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी तय होगी.

नई व्यवस्था में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल और स्टैंड चिन्हित किए जाएंगे. इससे सड़कों के किनारे लगने वाले जाम और खड़े वाहनों की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि ई-रिक्शा और ई-ऑटो संचालन को चार अलग-अलग रंगों में कोड किया जाएगा. उन्हें रूट के आधार पर ही संचालन की अनुमति मिलेगी. गलत रूट पर चलने पर कार्रवाई तय होगी. इससे न केवल यात्रियों को सही वाहन पहचान में आसानी होगी, बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी संतुलित होगा. लोगों को भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी. हालांकि रूटों के रंग अभी तय नहीं किए गए है.

आईआईटी के विशेषज्ञों के द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर शहर के भीड़वाड़ वाले इलाकों की पहचान कर ट्रैफिक सुधारने के लिए सुझाए गए हैं. जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. अगर यह योजना जमीन स्तर पर प्रभावी रही तो शहर की ट्रैफिक तस्वीर जल्द ही बदलती नजर आएगी.