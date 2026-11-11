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जेब से खाली, पर दिल से अमीर! 'भाई दूज' पर नहीं लिया एक भी रुपया, 4 दिन लोगों को कराते हैं 'मुफ्त सफर', इमोशनल कर देगी वजह

ई-रिक्शा की निशुल्क सेवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : कहते हैं कि सेवा भाव के लिए धन-दौलत भले ही कम हो, लेकिन मन की शुद्धता, करुणा और निस्वार्थ भावना का होना बेहद जरूरी है. अगर ऐसी भावना है तो आपकी सेवा में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती. इस बात को एक बार फिर मेरठ के सोनू ने साबित करके दिखा दिया है. सोनू कोई धनी परिवार से नहीं हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है. ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले सोनू में समाज सेवा की लालसा इस कदर है कि वह साल में चार दिन लोगों से किराया नहीं लेते हैं. आज भाई दूज के अवसर पर भी इन्होंने भाई-बहनों को मुफ्त में सफर कराया है. पढ़िए खास रिपोर्ट

ई-रिक्शा की निशुल्क सेवा (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज पर्व की वजह से देशभर के साथ-साथ मेरठ में भी बुधवार सुबह से सड़कों पर काफी चहल-पहल है. भाई अपने बहनों के घर के लिए निकल पड़े तो कहीं बहनें भाई के घर जाकर टीका लगा रही हैं.

सोनू का निक्शा (Photo Credit; ETV Bharat) त्योहार की वजह से वाहन चालकों की भी जमकर कमाई हो रही है, लेकिन इन सब के बीच शहर में एक अलग विचार और सेवा की भावना दिखी. यहां सोनू नामक ई-रिक्शा चालक बिना किराया लिए यात्रियों को मुफ्त में उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं. यात्री (Photo Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत से खास बातचीत में सोनू ने बताया कि आज भाई दूज का पर्व है, लेकिन उनकी कोई बहन नहीं है, न ही सगा भाई है. इसलिए इस पर्व से उनकी गहरी भावना जुड़ी है. वह चाहते हैं कि सभी बहनें अपने भाइयों को टीका लगाएं, उन्हें आने-जाने में कोई परेशानी न हो, इसीलिए वह इस दिन यात्रियों से किराया नहीं लेते हैं. सोनू ने कहा कि ऐसा करना उनको अच्छा लगता है. सोनू, चालक (Photo Credit; ETV Bharat)