पलवल की ऋचा सिंह ने UPSC में हासिल की 632वीं रैंक, बताया अपनी सफलता का मंत्र

पलवल : यूपीएससी द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में पलवल जिला के आदर्श कॉलोनी निवासी ऋचा सिंह ने 632 रैंक हासिल की. पूर्व विधायक दीपक मंगला और धर्म पब्लिक स्कूल के चेयरमैन पवन अग्रवाल ने उनके निवास पर मिठाई और गुलदस्ता देकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

ऋचा सिंह को मिली 632वीं रैंक : पलवल की आदर्श कॉलोनी की रहने वाली ऋचा सिंह का पैतृक गांव बिघावली है. ऋचा सिंह मास्टर सतबीर सिंह और विमला देवी की पौत्री हैं. उनके पिता का नाम सुरेन्द्र प्रताप सिंह है जबकि मां का नाम ममता सिंह हैं. वे पलवल की आदर्श कॉलोनी में रहती है. यूपीएससी के घोषित हुए परीक्षा परिणाम में ऋचा सिंह ने 632 रैंक हासिल की है.

पलवल की ऋचा सिंह ने UPSC में हासिल की 632वीं रैंक (Etv Bharat)

परिवार ने काफी की मदद : ऋचा सिंह ने बताया कि दसवीं की परीक्षा उन्होंने धर्म पब्लिक स्कूल से पास की है, जबकि 12वीं की परीक्षा टैगोर स्कूल से पास की की. उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग लेकर ये मुकाम हासिल किया है. इस सफलता में उनके माता-पिता और दादा-दादी के साथ फूफा विरेन्द्र पाल सिंह का बहुत सहयोग रहा है. साथ ही इस सफलता में गुरुजनों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है. समय-समय पर उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है.