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राजस्व अधिकारी बन पहुंची बेटी तो देखते ही छलक पड़े पिता के आंसू, झूम उठा गांव

वैशाली: बिहार के वैशाली जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के साईन पंचायत अंतर्गत बेदौलिया गांव में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ गई जब गांव की बेटी रिचा कुमारी अधिकारी बनकर घर पहुंची. किसान अजय कुमार सिंह और गृहिणी सुनंदा देवी की पुत्री रिचा ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 984वीं रैंक हासिल कर राजस्व अधिकारी पद प्राप्त किया है.

भव्य स्वागत और फूलों की बारिश: रिचा के गांव पहुंचते ही बैंड-बाजे की धुन गूंज उठी और फूलों की बारिश होने लगी. गांववासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और फूल-मालाओं से लाद दिया. परिवार के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने. पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है.

रिचा कुमारी (ETV Bharat)

कठिन परिस्थितियों में हासिल की सफलता: ग्रामीण परिवेश और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद रिचा ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय माता-पिता के अटूट विश्वास, गुरुजनों के मार्गदर्शन और लगातार कड़ी मेहनत को दिया. रिचा का कहना है कि आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है.

"मैं अपने सफलता का श्रेय माता-पिता के विश्वास, गुरुजनों के मार्गदर्शन और अपने कठिन परिश्रम को देना चाहती हूं. मेरे पिता ने किसान होने के बावजूद मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी. मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है. लगातार मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता जरूर मिलती है." -रिचा कुमारी, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी