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बिहार के ग्रामीण परिवेश से निकलकर अंकित और रिचा ने पास की बीपीएससी परीक्षा, बने राजस्व अधिकारी

वैशाली: बिहार के वैशाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई 70वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम बड़ी खुशखबरी और गौरव लेकर आया है. इस प्रतिष्ठित परीक्षा परिणाम के जारी होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी और हर्ष का माहौल है. लोग एक-दूसरे को लगातार बधाइयां दे रहे हैं. दरअसल ग्रामीण परिवेश से निकलकर दो होनहार प्रतिभागियों ने इस कठिन परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है.

राजस्व अधिकारी पद पर चयन: इन दोनों होनहार सफल प्रतिभागियों ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी अटूट लगन और कड़ी मेहनत से सफलता का एक शानदार इतिहास रच दिया है. दोनों ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन राजस्व अधिकारी के पद पर हुआ है जिसके बाद से उनके घरों पर उत्सव मनाया जा रहा है. इन दोनों होनहारों ने राजस्व अधिकारी बनकर अपने माता-पिता सहित पूरे प्रखंड व जिले का मान-सम्मान बढ़ाया है.

रिचा कुमारी की शानदार सफलता: सबसे पहले बात साईन पंचायत के बेदौलिया गांव के निवासी और पेशे से किसान अजय कुमार सिंह की बेटी रिचा कुमारी की. उन्होंने अभूतपूर्व सफलता पाई है. रिचा कुमारी ने बीपीएससी की इस परीक्षा में 984वीं रैंक हासिल करते हुए राजस्व अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है. राजस्व अधिकारी बनकर रिचा ने अपने गांव, घर, परिवार के साथ-साथ पूरे प्रखंड एवं वैशाली जिले का नाम रोशन किया है.

बेटियों के लिए नया हौसला: उनकी मां सुनंदा देवी एक कुशल गृहिणी हैं, जिनकी निरंतर प्रेरणा, आशीर्वाद और उचित हौसले की बदौलत ही गांव की इस होनहार बेटी ने आज समाज में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है. रिचा कुमारी की इस बड़ी और ऐतिहासिक सफलता ने ग्रामीण पृष्ठभूमि में पल-बढ़ रही सभी अन्य बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया हौसला और विश्वास प्रदान किया है. गांव के ही एक सरकारी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाली रिचा की आगे की पढ़ाई-लिखाई मुजफ्फरपुर से संपन्न हुई थी.

पटना में रहकर की तैयारी: वहीं मुजफ्फरपुर से आगे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिचा ने सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की गहन तैयारी के लिए पटना को अपना केंद्र चुना. पटना में रहकर उन्होंने अपनी उत्कृष्ट मेहनत और निरंतर लगन की बदौलत इस परीक्षा को पास किया. रिचा कुमारी ने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया,

"मैंने 12 से 14 घंटे पढ़ाई के साथ-साथ कठिन मेहनत की है और इसी लगन से मुझे सफलता मिली." -रिचा कुमारी, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत: रिचा की इस अभूतपूर्व सफलता को देखकर स्थानीय लोगों ने कहा कि वह क्षेत्र की सभी अन्य बेटियों के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है. जिले के दोनों होनहार रिचा कुमारी और अंकित कुमार की इस संयुक्त उपलब्धि से क्षेत्र के अन्य तमाम युवाओं को भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नई और सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी. इन दोनों की इस बड़ी सफलता से उनके माता-पिता के अलावा उनके सभी परिजन और गांव-घर के लोग भी बेहद प्रसन्न हैं.

अंकित ने पाई 633वीं रैंक: रिचा के अलावा जिले के बेलसर प्रखंड की जारंग रामपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सिंहमा कंठ गांव के मूल निवासी अंकित कुमार ने भी बीपीएससी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शानदार 633वीं रैंक हासिल की है. अंकित कुमार ने अपनी इस अद्भुत और बड़ी सफलता से अपने पूरे गांव का नाम संपूर्ण राज्य में रोशन किया है, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है.अंकित ने अपने ही गांव में स्थित एक साधारण सरकारी विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की.