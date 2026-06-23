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बिहार के ग्रामीण परिवेश से निकलकर अंकित और रिचा ने पास की बीपीएससी परीक्षा, बने राजस्व अधिकारी

बीपीएससी 70वीं परीक्षा में अंकित और रिचा ने राजस्व अधिकारी बनकर ग्रामीण परिवेश और अपने जिले का मान बढ़ाया है.

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अंकित और रिचा बने राजस्व अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 3:44 PM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई 70वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम बड़ी खुशखबरी और गौरव लेकर आया है. इस प्रतिष्ठित परीक्षा परिणाम के जारी होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी और हर्ष का माहौल है. लोग एक-दूसरे को लगातार बधाइयां दे रहे हैं. दरअसल ग्रामीण परिवेश से निकलकर दो होनहार प्रतिभागियों ने इस कठिन परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है.

राजस्व अधिकारी पद पर चयन: इन दोनों होनहार सफल प्रतिभागियों ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी अटूट लगन और कड़ी मेहनत से सफलता का एक शानदार इतिहास रच दिया है. दोनों ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन राजस्व अधिकारी के पद पर हुआ है जिसके बाद से उनके घरों पर उत्सव मनाया जा रहा है. इन दोनों होनहारों ने राजस्व अधिकारी बनकर अपने माता-पिता सहित पूरे प्रखंड व जिले का मान-सम्मान बढ़ाया है.

रिचा कुमारी की शानदार सफलता: सबसे पहले बात साईन पंचायत के बेदौलिया गांव के निवासी और पेशे से किसान अजय कुमार सिंह की बेटी रिचा कुमारी की. उन्होंने अभूतपूर्व सफलता पाई है. रिचा कुमारी ने बीपीएससी की इस परीक्षा में 984वीं रैंक हासिल करते हुए राजस्व अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है. राजस्व अधिकारी बनकर रिचा ने अपने गांव, घर, परिवार के साथ-साथ पूरे प्रखंड एवं वैशाली जिले का नाम रोशन किया है.

बेटियों के लिए नया हौसला: उनकी मां सुनंदा देवी एक कुशल गृहिणी हैं, जिनकी निरंतर प्रेरणा, आशीर्वाद और उचित हौसले की बदौलत ही गांव की इस होनहार बेटी ने आज समाज में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है. रिचा कुमारी की इस बड़ी और ऐतिहासिक सफलता ने ग्रामीण पृष्ठभूमि में पल-बढ़ रही सभी अन्य बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया हौसला और विश्वास प्रदान किया है. गांव के ही एक सरकारी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाली रिचा की आगे की पढ़ाई-लिखाई मुजफ्फरपुर से संपन्न हुई थी.

पटना में रहकर की तैयारी: वहीं मुजफ्फरपुर से आगे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिचा ने सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की गहन तैयारी के लिए पटना को अपना केंद्र चुना. पटना में रहकर उन्होंने अपनी उत्कृष्ट मेहनत और निरंतर लगन की बदौलत इस परीक्षा को पास किया. रिचा कुमारी ने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया,

"मैंने 12 से 14 घंटे पढ़ाई के साथ-साथ कठिन मेहनत की है और इसी लगन से मुझे सफलता मिली." -रिचा कुमारी, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत: रिचा की इस अभूतपूर्व सफलता को देखकर स्थानीय लोगों ने कहा कि वह क्षेत्र की सभी अन्य बेटियों के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है. जिले के दोनों होनहार रिचा कुमारी और अंकित कुमार की इस संयुक्त उपलब्धि से क्षेत्र के अन्य तमाम युवाओं को भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नई और सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी. इन दोनों की इस बड़ी सफलता से उनके माता-पिता के अलावा उनके सभी परिजन और गांव-घर के लोग भी बेहद प्रसन्न हैं.

अंकित ने पाई 633वीं रैंक: रिचा के अलावा जिले के बेलसर प्रखंड की जारंग रामपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सिंहमा कंठ गांव के मूल निवासी अंकित कुमार ने भी बीपीएससी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शानदार 633वीं रैंक हासिल की है. अंकित कुमार ने अपनी इस अद्भुत और बड़ी सफलता से अपने पूरे गांव का नाम संपूर्ण राज्य में रोशन किया है, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है.अंकित ने अपने ही गांव में स्थित एक साधारण सरकारी विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की.

मुजफ्फरपुर और दिल्ली में पढ़ाई:अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अंकित ने पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकगुलाउद्दीन से साल 2012 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की. इसके बाद उन्होंने आगे की उच्च शिक्षा के लिए लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर को चुना और वहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली को अपना मुख्य ठिकाना बनाया.

अंकित का लक्ष्य है बड़ा: अंकित कुमार के पिता अखिलेश कुमार एक साधारण किसान हैं और उनकी माता वीणा मिश्रा एक कुशल गृहिणी हैं जिनके वर्षों पुराने सपनों को आज अंकित ने पूरी तरह साकार कर दिखाया है. अपने किसान पिता और गृहिणी माता के संघर्षों को वास्तविक सम्मान देने वाले अंकित कुमार का आगे का लक्ष्य और भी बड़ा है जिसे वह पाना चाहते हैं. अंकित के माता-पिता ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था और प्रतिदिन 8 से 10 घंटा कड़ी पढ़ाई करता था.

"अंकित बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था और प्रतिदिन 8 से 10 घंटा कड़ी पढ़ाई करता था, उसने अपनी मेहनत के दम पर ही उसने आज ये सफलता पाई है." - अखिलेश कुमार, अंकित के पिता

जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई: इस सफलता पर स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल, मुखिया प्रतिभा देवी और मुखिया अरुण कुमार साह ने दोनों सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. इनके साथ ही प्रधान शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक श्यामनंदन ठाकुर और पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकगुलामुद्दीन के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेंद्र पंडित ने भी सराहना की. डॉक्टर मंतोष तिवारी, कुणाल कुमार, राहुल कुमार, दीपू कुमार चौधरी और मनोज कुमार सिंह सहित अन्य सभी प्रबुद्ध जनों ने दोनों को बधाई दी.

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