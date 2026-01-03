ETV Bharat / state

दुमका में धान कारोबारी से 3 लाख 80 हजार की छिनतई, बाइक सवार अपराधियों ने रुपये से भरा बैग उड़ाया

दुमका में छिनतई की वारदात हुई है. बाइक सवार दो अपराधी कारोबारी से रुपये से भरा बैग झपटकर फरार हो गए.

Rice Trader Robbed In Dumka
घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करती हंसडीहा थाना की पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 3, 2026 at 8:03 PM IST

दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका में छिनतई की वारदात हुई है. दुमका-गोड्डा सीमा पर स्थित हंसडीहा के मुख्य बाजार में शनिवार को अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक सह धान व्यवसायी नंदलाल भगत से उनके घर के दरवाजे के बाहर से रुपये से भरा बैग झपटकर फरार हो गए. बैग में 3.80 लाख रुपये (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये थे. वहीं जानकारी मिलने के बा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

घर के बाहर व्यवसायी से हुई छिनतई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुमका के हंसडीहा बाजार निवासी धान व्यवसायी नंदलाल भगत के पुत्र राजेश भगत ने एसबीआई हंसडीहा ब्रांच से साढ़े चार लाख रुपये निकाले थे. रुपये लेकर वह हंसडीहा के गोड्डा रोड स्थित अपने विशाल इंटरप्राइजेज प्रतिष्ठान पहुंचे. जहां उन्होंने 70 हजार रुपये अपने पास रखकर शेष राशि 3.80 लाख रुपये अपने पिता नंदलाल भगत को देकर घर भेज दिया. नंदलाल भगत अपने प्रतिष्ठान से करीब पांच सौ मीटर दूरी पर स्थित जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार दो युवकों ने उनसे पैसे से भरा बैग छीन लिया.

बुजुर्ग ने दिखायी दिलेरी

छिनतई की वारदात के समय 80 वर्षीय नंदलाल भगत काफी बहादुरी के साथ अपराधियों से भिड़ गए. अपराधी रुपये से भरा बैग छीनने के दौरान उन्हें घसीटते हुए सड़क पर ले गए. लड़ते हुए नंदलाल जख्मी हो गए. इस क्रम में अपराधी रुपये से भरा बैग लेकर हंसडीहा चौक होते हुए फरार हो गए. अगर समय पर आसपास के लोग उनके साथ आ जाते तो अपराधी मौके पर ही पकड़ में आ भी सकते थे.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही हंसडीहा के प्रभारी थाना प्रभारी जिम्मी हांसदा और एसआई दिलीप हांसदा ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है.

सीसीटीवी फुटेज खंगालती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस पूरे मामले में हंसडीहा थाना प्रभारी जिम्मी हांसदा ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. जांच में तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है. जल्द ही घटना में संलिप्त अपराधी पकड़े जाएंगे.

