दुमका में धान कारोबारी से 3 लाख 80 हजार की छिनतई, बाइक सवार अपराधियों ने रुपये से भरा बैग उड़ाया

घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करती हंसडीहा थाना की पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका में छिनतई की वारदात हुई है. दुमका-गोड्डा सीमा पर स्थित हंसडीहा के मुख्य बाजार में शनिवार को अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक सह धान व्यवसायी नंदलाल भगत से उनके घर के दरवाजे के बाहर से रुपये से भरा बैग झपटकर फरार हो गए. बैग में 3.80 लाख रुपये (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये थे. वहीं जानकारी मिलने के बा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

घर के बाहर व्यवसायी से हुई छिनतई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुमका के हंसडीहा बाजार निवासी धान व्यवसायी नंदलाल भगत के पुत्र राजेश भगत ने एसबीआई हंसडीहा ब्रांच से साढ़े चार लाख रुपये निकाले थे. रुपये लेकर वह हंसडीहा के गोड्डा रोड स्थित अपने विशाल इंटरप्राइजेज प्रतिष्ठान पहुंचे. जहां उन्होंने 70 हजार रुपये अपने पास रखकर शेष राशि 3.80 लाख रुपये अपने पिता नंदलाल भगत को देकर घर भेज दिया. नंदलाल भगत अपने प्रतिष्ठान से करीब पांच सौ मीटर दूरी पर स्थित जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार दो युवकों ने उनसे पैसे से भरा बैग छीन लिया.

बुजुर्ग ने दिखायी दिलेरी

छिनतई की वारदात के समय 80 वर्षीय नंदलाल भगत काफी बहादुरी के साथ अपराधियों से भिड़ गए. अपराधी रुपये से भरा बैग छीनने के दौरान उन्हें घसीटते हुए सड़क पर ले गए. लड़ते हुए नंदलाल जख्मी हो गए. इस क्रम में अपराधी रुपये से भरा बैग लेकर हंसडीहा चौक होते हुए फरार हो गए. अगर समय पर आसपास के लोग उनके साथ आ जाते तो अपराधी मौके पर ही पकड़ में आ भी सकते थे.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही हंसडीहा के प्रभारी थाना प्रभारी जिम्मी हांसदा और एसआई दिलीप हांसदा ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है.