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चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा, प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ था हत्याकांड,नारी महानदी पुल की घटना

धमतरी : धमतरी जिले के बहुचर्चित नारी महानदी पुल हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है. करीब 10 दिनों तक चली गहन जांच, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पड़ताल और वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह चावल कारोबार में प्रतिस्पर्धा और उससे उपजी रंजिश थी. मामले में 21 वर्षीय बिरेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.



कब हुई थी हत्या ?

जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को कुरूद थाना क्षेत्र स्थित नारी महानदी पुल पर कुंडेल निवासी 27 वर्षीय नीरज साहू का शव खून से लथपथ हालत में मिला था. उसके गले और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जबकि उसकी पिकअप वाहन भी घटनास्थल पर खड़ी मिली थी. घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की.





एसपी के निर्देश पर जांच टीम जुटी

एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में कुरूद थाना, मगरलोड थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े संभावित मार्गों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों का गहन विश्लेषण किया. कई संदिग्धों से पूछताछ और लगातार साक्ष्यों के मिलान के बाद पुलिस मगरलोड के सांकरा के रहने वाले आरोपी बिरेंद्र कुमार साहू तक पहुंचने में सफल रही.