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चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा, प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ था हत्याकांड,नारी महानदी पुल की घटना

धमतरी के नारी महानदी पुल पर हुई चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.

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चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : धमतरी जिले के बहुचर्चित नारी महानदी पुल हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है. करीब 10 दिनों तक चली गहन जांच, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पड़ताल और वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह चावल कारोबार में प्रतिस्पर्धा और उससे उपजी रंजिश थी. मामले में 21 वर्षीय बिरेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

कब हुई थी हत्या ?

जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को कुरूद थाना क्षेत्र स्थित नारी महानदी पुल पर कुंडेल निवासी 27 वर्षीय नीरज साहू का शव खून से लथपथ हालत में मिला था. उसके गले और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जबकि उसकी पिकअप वाहन भी घटनास्थल पर खड़ी मिली थी. घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की.

एसपी के निर्देश पर जांच टीम जुटी

एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में कुरूद थाना, मगरलोड थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े संभावित मार्गों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों का गहन विश्लेषण किया. कई संदिग्धों से पूछताछ और लगातार साक्ष्यों के मिलान के बाद पुलिस मगरलोड के सांकरा के रहने वाले आरोपी बिरेंद्र कुमार साहू तक पहुंचने में सफल रही.

चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे की हत्या ?

एसपी भावना पांडेय के मुताबिक आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वह और मृतक दोनों चावल का कारोबार करते थे. नीरज का कारोबार लगातार बढ़ रहा था और उसकी आमदनी भी अधिक थी. इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या और रंजिश रखने लगा था. मौका मिलने पर उसने नारी महानदी पुल के सुनसान हिस्से में नीरज को रोककर कैंची और पाना से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी.

'चुनौतीपूर्ण था हत्या का केस'

SP भावना पांडेय ने बताया कि यह मामला पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि शुरुआत में घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और सुराग भी बेहद सीमित थे. इसके बावजूद पुलिस टीम ने हार नहीं मानी. घटनास्थल से लेकर संभावित भागने के रास्तों तक लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बारीकी से जांच की गई.

वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों को एक-एक कर जोड़ा गया और हर छोटी जानकारी का विश्लेषण किया गया. इसी लगातार प्रयास का परिणाम रहा कि आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली. आधुनिक तकनीक, साइबर जांच और टीमवर्क की बदौलत इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा संभव हो पाया. जिले में गंभीर अपराध करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- भावना पाण्डेय,एसपी


आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कैंची और पाना भी बरामद कर लिया है. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

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