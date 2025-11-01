ETV Bharat / state

करनाल में धान घोटाला, 30 हजार से अधिक धान के कट्टे कम मिले, दूसरे राज्यों से भी ट्रक आ रहे, केस दर्ज

करनालः जिले में धान घोटाला आजकल पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है. पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. पिछले कुछ सालों में भी करनाल में सीजन में धान में बड़े घोटाले देखे गए हैं. लेकिन अब इस घोटाले में कुछ और भी तथ्य सामने आए हैं. धान घोटाले और बाहरी प्रदेशों से मंगवाई जा रही धान में सीधा कनेक्शन सामने आया है. फिजिकल वेरिफिकेशन में जिन चावल मिलों से सरकारी धान गायब मिला था, अब उन मिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार से मंगवाई धान पहुंच रहा है. दर्जनों ट्रक रोजाना धान लेकर चावल मिलों में पहुंच रहे हैं. जबकि जिला प्रशासन सीमाओं पर कड़ी नाकाबंदी का राग अलाप रहा है. डीसी उत्तम सिंह का कहना है कि यूपी सीमा पर शेरगढ़ टापू और मंगलोरा में नाके लगा कर बाहर से आ रही धान को रोका गया है.

हजारों बोरा धान गायबः यूपी बिहार से सस्ता धान सैकड़ों ट्रक के जरिए अवैध तरीके से करनाल की चावल मिलों में पहुंच रहा है. गौरतलब है कि फिजिकल वेरिफिकेशन में दर्जनों चावल मिलों से सरकारी धान गायब मिला है. प्रशासन ने फूड सप्लाई विभाग के 4 इंस्पेक्टरों, 1 उपनिरीक्षक और एक मिल मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है. जिन मिलों में सरकारी धान शॉर्ट मिला था, उनमें अब बाहरी प्रदेशों से सस्ता धान लाकर खानापूर्ति की जा रही है. जिले के गांव संभाली के पास राइस मिलों के बाहर दर्जनों ट्रक उत्तर प्रदेश और बिहार से धान और चावल लेकर पहुंच रहे हैं. अधिकारियों की जांच में यहां की बीआरसी राइस मिल, शिनाय राइस मिल और मित्तल राइस मिल में 30 हजार से अधिक धान के कट्टे कम मिले थे.