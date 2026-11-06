पिछले कुछ महीने में चावल के दाम 15-20 रुपए/किलोग्राम तक बढ़े, जानिए अलग-अलग चावल के रेट और बढ़ने की वजह
लोग बोले- वजह चाहे जो भी हो महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 7:50 PM IST
रायपुर: महंगाई ने आम जनता की थाली में अब चावल पर भी असर डाल दिया है. पिछले कुछ महीनों के भीतर बाजार में हर क्वालिटी के चावल की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक का भारी उछाल आया है. हालात यह हैं कि बजट बिगड़ने के कारण लोगों ने महंगे चावल की खरीदारी कम कर दी है. अनाज व्यापारियों का कहना है कि सभी तरह के चावल महंगे हुए हैं जिसका असर ग्राहकी पर भी पड़ा है. हालांकि एक्सपोर्टर के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में फिर रेट में कंट्रोल आया है और कुछ हद तक कमी भी आई है. जानिए क्यों और कितने बढ़े दाम इस पूरी रिपोर्ट में-
ग्राहकी पर भी असर- दुकानदार
गोल बाजार के अनाज दुकानदार आशीष कुमार जैन ने बताया कि सभी तरह के चावल के दाम में प्रति किलोग्राम 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं. पहले अब्बा हुजूर प्रति किलोग्राम 75 रुपए हुआ करता था जो आज की स्थिति में बढ़कर 95 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है. चावल के बड़े हुए दाम का असर ग्राहकी पर भी दिखा है. पहले लोग महंगे चावल खरीदी करते थे, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से अब कम कीमत वाले और सस्ते चावल की खरीदी कर रहे.
डेढ़ गुना कीमत चुका कर हम खुद चावल खरीद रहे हैं. काली मूंछ चावल में भी प्रति किलोग्राम 15 रुपए बढ़े हैं. बीपीटी चावल के दाम भी 15 रुपए बढ़ गए हैं. केसर मलाई जैसे चावल के दाम भी बढ़े हुए हैं.- आशीष कुमार जैन, अनाज दुकानदार
क्यों बढ़े चावल के दाम?
चावल के दाम बढ़ने के पीछे अनाज व्यापारी का कहना है कि चावल मिल ब्रोकर और व्यापारी ने बताया कि किसानों के पास में फसल नहीं है. दूसरा यह भी कारण बताया गया कि चावल का एक्सपोर्ट हो रहा है. जिसकी वजह से भी चावल के दाम बढ़े हैं. वहीं द राइस एक्सपोर्टर के मुताबिक चावल के दाम बढ़ने के पीछे अलनीनो इफेक्ट है. उन्होंने बताया कि फाइन वैरायटी का धान अलनीनो की वजह से प्रभावित हुआ है. आंध्रप्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु जैसे राज्यों से फाइन वैरायटी का धान आता है.
पिछले हफ्ते से कम हुए दाम
हालांकि एक्सपोर्टर के मुताबिक पिछले सप्ताह तक चावल के दाम बड़े थे, लेकिन इस सप्ताह 10 रुपए तक प्रति किलोग्राम की मंदी आई है. अपने छत्तीसगढ़ का फाइन धान वैरायटी का जो प्रति क्विंटल 4000 रुपए था उसके दाम घटकर अब 3400 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं, जो प्रति किलोग्राम 64 रुपए से नीचे आ गए हैं. अलनीनो की वजह से पैदावार में कमी आई है. बावजूद इसके सरकार ने चावल की सप्लाई बढ़ाकर प्राइज को कंट्रोल कर लिया है.
पहले और अब में चावल के दाम कितने बढ़े
- जवाँफूल पहले प्रति किलोग्राम 150 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 172 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- बासमती xxxL पहले प्रति किलोग्राम 92 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 104 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- अब्बा हुजूर पहले प्रति किलोग्राम 75 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 95 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- दुबराज काली मूंछ पहले प्रति किलोग्राम 72 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 83 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- एचएमटी परी पहले प्रति किलोग्राम 71 रुपए थे, जो आज बढ़कर 82 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- पहले श्रीराम प्रति किलोग्राम 70 रुपए था, जो आज बढ़कर 88 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- बीपी कामधेनु पहले प्रति किलोग्राम 48 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करता था, जो आज बढ़कर 63 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- पहले कश्मीरी केसर प्रति किलोग्राम 73 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर प्रति किलोग्राम 92 रुपए पर पहुंच गया है.
- शहंशाह पहले प्रति किलोग्राम 70 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 92 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.
- लक्ष्मी गजराज पहले प्रति किलोग्राम 33 रुपए थे, जो आज बढ़कर 37 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.