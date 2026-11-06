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पिछले कुछ महीने में चावल के दाम 15-20 रुपए/किलोग्राम तक बढ़े, जानिए अलग-अलग चावल के रेट और बढ़ने की वजह

पिछले कुछ महीने में चावल के दाम 15-20 रुपए/किलोग्राम तक बढ़े ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: महंगाई ने आम जनता की थाली में अब चावल पर भी असर डाल दिया है. पिछले कुछ महीनों के भीतर बाजार में हर क्वालिटी के चावल की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक का भारी उछाल आया है. हालात यह हैं कि बजट बिगड़ने के कारण लोगों ने महंगे चावल की खरीदारी कम कर दी है. अनाज व्यापारियों का कहना है कि सभी तरह के चावल महंगे हुए हैं जिसका असर ग्राहकी पर भी पड़ा है. हालांकि एक्सपोर्टर के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में फिर रेट में कंट्रोल आया है और कुछ हद तक कमी भी आई है. जानिए क्यों और कितने बढ़े दाम इस पूरी रिपोर्ट में-

जानिए क्यों और कितने बढ़े चावल के दाम इस पूरी रिपोर्ट में (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ग्राहकी पर भी असर- दुकानदार गोल बाजार के अनाज दुकानदार आशीष कुमार जैन ने बताया कि सभी तरह के चावल के दाम में प्रति किलोग्राम 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं. पहले अब्बा हुजूर प्रति किलोग्राम 75 रुपए हुआ करता था जो आज की स्थिति में बढ़कर 95 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है. चावल के बड़े हुए दाम का असर ग्राहकी पर भी दिखा है. पहले लोग महंगे चावल खरीदी करते थे, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से अब कम कीमत वाले और सस्ते चावल की खरीदी कर रहे.