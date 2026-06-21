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जींद में सेलर मालिक ने की बिजली कर्मियों पर फायरिंग, सैर कर रहे एक व्यक्ति को लगी गोली

थाना में एकत्रित हुए ग्रामीण व बिजली निगम कर्मचारी ( ETV Bharat )

जींद: गांव हरनामपुरा में बीती रात बिजली कर्मियों के साथ कहासुनी के चलते खफा सेलर मालिक ने रिवाल्वर से फायरिंग कर दी. एक गोली वहां पर सैर कर रहे व्यक्ति को जा लगी. जबकि बिजली कर्मी बाल-बाल बच गए. सेलर मालिक ने छह गोलियां दागी. सदर थाना नरवाना पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपित सेलर मालिक के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. सैर कर रहे हरनामपुरा निवासी सुरेंद्र को लगी गोली: गांव हरनामपुरा में बीती रात बिजली कर्मी बिजली ठीक कर रहे थे. उसी दौरान वहां पर सेलर का मालिक गांव धमतान साहिब निवासी बसाबा भी पहुंच गया. बिजली काटने को लेकर बसाबा और बिजली कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई. नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची. जिसपर तैश में आए बसाबा ने अपने पास मौजूद रिवाल्वर से बिजली कर्मियों पर फायरिंग कर दी. एक गोली वहां पर पत्नी के साथ सैर कर रहे गांव हरनामपुरा निवासी सुरेंद्र (42) की सातल (जांघ) पर जा लगी. जबकि वहां मौजूद बिजलीकर्मी बाल-बाल बच गए. आरोपी ने रिवाल्वर से छह गोलियां दागी थी. घटना को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गया. घायल व्यक्ति को नरवाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया.