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शक और गुस्से का खौफनाक अंजाम, धमतरी में प्रेमी ने प्रेमिका पर किए चाकू से वार, इलाज के दौरान मौत

शक और गुस्से का खौफनाक अंजाम, धमतरी में प्रेमी ने प्रेमिका पर किए चाकू से वार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: इश्क, शक और सनक के बाद मर्डर की एक खौफनाक वारदात जिले में हुई है. किसी दूसरे युवक से बात करने के शक में प्रेमी ने प्रेमिका की जान ले ली. कुरूद के बालाजी राइस मिल में काम करने वाली 22 साल की अनीता मंडावी पर उसके कथित प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था. गंभीर हालत में अनीता का इलाज धमतरी के निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन रविवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब हत्या के प्रयास का मामला हत्या में तब्दील होगा और आरोपी के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

राइस मिल में मर्डर की वारदात, प्रेमिका के दूसरे से बात करने पर भड़के प्रेमी ने किया मर्डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दरअसल, पूरा मामला कुरूद थाना क्षेत्र के भोथली रोड स्थित बालाजी राइस मिल का है. 2 अक्टूबर की देर रात अनीता मंडावी अपने कमरे में सो रही थी. इसी दौरान अचानक कमरे से चीख-पुकार की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर पास के कमरे में सो रही उसकी सहेलियां बाहर निकलीं, तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. अनीता खून से लथपथ पड़ी थी और आरोपी दुलेश्वर टंडन हाथ में चाकू लेकर मौके से भागता दिखाई दिया.

इलाज के दौरान मौत

हमले में अनीता की पीठ, कमर, हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आईं. घायल युवती को तत्काल कुरूद अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे धमतरी के निजी अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

प्रेम-संबंध का मामला

बताया जा रहा है कि आरोपी और अनीता के बीच प्रेम संबंध था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुद को युवती का प्रेमी बताया. पुलिस के मुताबिक अनीता के किसी दूसरे युवक से बातचीत करने को लेकर आरोपी नाराज था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद गुस्साए आरोपी ने अनीता पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए.

वारदात के बाद आरोपी दुलेश्वर टंडन निवासी भाठागांव को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. अनीता की मौत के बाद अब इस पूरे मामले में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी. अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.- डीसी पटेल, एएसपी धमतरी

शक और गुस्से का अंजाम

आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. एक तरफ प्रेमिका के दूसरे युवक से बात करने का शक, दूसरी तरफ गुस्से में उठाया चाकू ने एक युवती की जिंदगी खत्म हो गई तो वहीं एक अब सलाखों के पीछे है.