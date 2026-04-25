ETV Bharat / state

चावल की भूसी देगा आंत के कैंसर को मात, BHU में चूहों पर हुई रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे

आंत के कैंसर की रोकथाम के लिए चावल की भूसी यानी राइस ब्रान उपयोगी, बीएचयू के प्रोफेसर ने बताया इस पर हुए रिसर्च का डिटेल.

RICE BRAN CANCER TREATMENT
राइस ब्रान से कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 11:02 PM IST

|

Updated : April 25, 2026 at 11:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: कोलोरेक्टल कैंसर (आंत का कैंसर ) काफी कष्टदायक होता है. आनुवांशिक कारणों के अलावा खान-पान में मांसाहार और ज्यादा शराब का सेवन आंत के कैंसर की वजह बनता है. इसके कारण मरीज को असहनीय पेट दर्द, मल त्याग में खून आना, वजन घटने और थकान जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय(बीएचयू) के प्राणी विज्ञान विभाग की रिसर्च से इसके इलाज की उम्मीद जगी है. खास बात ये है कि इसका इलाज चावल की भूसी (rice bran) से कर सकते है. जिसे अपशिष्ट (waste) के तौर पर फेंक दिया जाता है.

रिसर्च में चूहों पर किए अध्ययन में पता चला है कि अगर इसे खाने में शामिल किया जाए, तो ये कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम में कारगर भूमिका निभाता है. इस रिसर्च को दुनिया के जाने-माने साइंस जर्नल में स्थान दिया गया है. सागर यूनिवर्सिटी में प्राणी विज्ञान विभाग में अपनी रिसर्च पर व्याख्यान देने पहुंचे बीएचयू के प्राणी विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अखिलेंद्र मौर्य ने ईटीवी भारत से अपने शोध पर चर्चा की.

बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अखिलेंद्र मौर्य (ETV Bharat)

चूहों पर राइस ब्रान का किया गया है स्टडी

बीएचयू के प्राणी विज्ञान विभाग के असि. प्रोफेसर डाॅ अखिलेन्द्र कुमार मौर्य बताते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर जिसे आंत का कैंसर भी कहते हैं. इसके इलाज के लिए पहले समझना होगा कि ये होता कैसे है. हम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में कोई न कोई समस्या आंत के साथ होती रहती है. अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और उनमें सुधार नहीं होता, तो उससे कैंसर को बढ़ावा मिलता है.

RICE BRAN
आंत के कैंसर की रोकथाम के लिए चावल की भूसी उपयोगी (ETV Bharat)

हमने इस पर रिसर्च की और इसमे पाया कि चावल की भूसी (Rice Bran) जो चावल का एक तरह से बाहरी आवरण होता है, इसको अगर चूहों को दिया जाता है, तो चूहे में कोलोरेक्टल कैंसर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है. ये स्टडी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में किया और देखा कि चूहे में चावल की भूसी का क्या असर है.

RICE BRAN
कैंसर के खतरे को दूर करता है चावल का भूसी (ETV Bharat)

क्यों और कैसे होता है कोलोरेक्टल कैंसर

कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer) को आंत का कैंसर कहते हैं. शरीर की बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय (रेक्टम) की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है. ये अक्सर छोटे, गैर- कैंसर पॉलीप्स (Polyps) के रूप में शुरू होता है. पॉलीप्स शरीर के अंदर या बाहर ऊतकों (tissue) की असामान्य और छोटी गांठ के तौर पर वृद्धि होती है.

RICE BRAN
राइस ब्रान कैंसर के रोकथाम में उपयोगी (ETV Bharat)

आंत का कैंसर का कारण आनुवंशिक, खान पान में मांसाहार, अत्यधिक शराब का सेवन, व्यायाम न करना हो सकता है. इसके कारण मल त्याग में दस्त या कब्ज की समस्या, मलाशय से रक्तस्राव, वजन कम होना और थकान होता है. कोलोनोस्कोपी द्वारा इसकी सटीक जांच संभव है, इससे कैंसर से पहले के पॉलीप्स को भी हटाया जा सकता है.

राइस ब्रान करता है कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम

डाॅ मौर्या कहते हैं "राइस ब्रान में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स का अलग महत्व है. इसका इतिहास रहा है कि इसमें मौजूद फिनोल और फ्लेवोनोइड्स कहीं ना कहीं कैंसर की रोकथाम में असरकारक है. इसी काम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि राइस ब्रान को एक तरह से अपशिष्ट माना जाता है. लेकिन अगर इसे स्टेबिलाइज करके खाने में शामिल करें, तो कहीं न कहीं कैंसर की रोकथाम के लिए कारगर है. चूहों पर इसकी स्टडी की गई है.

हमनें अपनी रिसर्च में राइस ब्रान को कैंसर के मरीज पर अध्ययन किया , तो राइस ब्रान के उपयोग से पहले और बाद में देखा गया कि बहुत सारे बैक्टीरिया का लेवल बढ गया है. राइस ब्रान आंत के स्वस्थ बैक्टीरिया को प्रमोट करता है और यहीं कैंसर के रोकथाम का काम करता है. ये रिसर्च विश्वस्तरीय साइंस जर्नल में भी प्रकाशित हुई है."

Last Updated : April 25, 2026 at 11:10 PM IST

TAGGED:

BHU RICE BRAN RESEARCH
COLORECTAL CANCER BHU RESEARCH
RICE BRAN RESEARCH BHU
SAGAR RESEARCH LECTURES
RICE BRAN CANCER TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.