RI प्रमोशन घोटाला केस, छत्तीसगढ़ में बुधवार को ईओडब्ल्यू ने 19 ठिकानों पर छापा मारा, रायपुर जिले में 10 जगह पर कार्रवाई

RI परीक्षा में गड़बड़ी: जानकारी के मुताबिक साल 2024 में पटवारी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी. जिसके बाद ईओडब्ल्यू और ईसीबी ने पुख्ता सबूत हासिल करने के बाद प्रदेश के 19 जगह पर छापेमारी की है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी ने पटवारी से प्रमोशन मिलने के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर बने अधिकारियों के ठिकानों पर बुधवार की सुबह छापे मार कार्रवाई की है. प्रदेश के 7 जिलों में 19 जगह पर छापेमारी की गई. अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू और ईसीबी ने छापेमारी की है.

रायपुर में 10 जगह पहुंची टीम: बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ के 7 जिले जिसमें रायपुर जिले में 10 जगह पर, गरियाबंद जिले में एक जगह पर, बेमेतरा में एक जगह पर, बिलासपुर में एक जगह पर, कांकेर में एक जगह पर, बस्तर में एक जगह पर और सरगुजा में 4 जगह पर छापेमारी की गई..

दस्तावेज की जांच: अधिकारियों के आवास कार्यालय और निजी ठिकानों से डिजिटल लेनदेन संबंधी एग्रीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ACB/EOW ने बरामद किए हैं. दस्तावेज की जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

7 जनवरी साल 2024 में हुई इस परीक्षा में 2600 से ज्यादा पटवारियों ने हिस्सा लिया था. 29 फरवरी 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए. जिसमें 216 पटवारी का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था, लेकिन बाद में 13 अभ्यर्थियों का ही अंतिम चयन हुआ था. बावजूद इसके 22 लोगों का चयन कर लिया गया. इस पर जांच कमेटी ने सवाल उठाए थे, लेकिन शिकायतों में यह प्रमुख मुद्दा बना कि परीक्षा में बड़ी संख्या में परिवारजन या करीबी रिश्तेदारों को सुनियोजित तरीके से बैठाया गया था.