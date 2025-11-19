ETV Bharat / state

RI प्रमोशन घोटाला केस, छत्तीसगढ़ में बुधवार को ईओडब्ल्यू ने 19 ठिकानों पर छापा मारा, रायपुर जिले में 10 जगह पर कार्रवाई

ACB और EOW की टीम ने RI परीक्षा मामले में कार्रवाई की है.

RI promotion scam case
ACB और EOW की टीम ने RI परीक्षा मामले में कार्रवाई की है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी ने पटवारी से प्रमोशन मिलने के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर बने अधिकारियों के ठिकानों पर बुधवार की सुबह छापे मार कार्रवाई की है. प्रदेश के 7 जिलों में 19 जगह पर छापेमारी की गई. अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू और ईसीबी ने छापेमारी की है.

RI promotion scam case
रायपुर जिले में 10 जगह पर कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

RI परीक्षा में गड़बड़ी: जानकारी के मुताबिक साल 2024 में पटवारी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी. जिसके बाद ईओडब्ल्यू और ईसीबी ने पुख्ता सबूत हासिल करने के बाद प्रदेश के 19 जगह पर छापेमारी की है.

RI promotion scam case
छत्तीसगढ़ में बुधवार को ईओडब्ल्यू ने 19 ठिकानों पर छापा मारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में 10 जगह पहुंची टीम: बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ के 7 जिले जिसमें रायपुर जिले में 10 जगह पर, गरियाबंद जिले में एक जगह पर, बेमेतरा में एक जगह पर, बिलासपुर में एक जगह पर, कांकेर में एक जगह पर, बस्तर में एक जगह पर और सरगुजा में 4 जगह पर छापेमारी की गई..

दस्तावेज की जांच: अधिकारियों के आवास कार्यालय और निजी ठिकानों से डिजिटल लेनदेन संबंधी एग्रीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ACB/EOW ने बरामद किए हैं. दस्तावेज की जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

ACB-EOW Office
ACB और EOW की टीम ने RI परीक्षा मामले में कार्रवाई की है.

7 जनवरी साल 2024 में हुई इस परीक्षा में 2600 से ज्यादा पटवारियों ने हिस्सा लिया था. 29 फरवरी 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए. जिसमें 216 पटवारी का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था, लेकिन बाद में 13 अभ्यर्थियों का ही अंतिम चयन हुआ था. बावजूद इसके 22 लोगों का चयन कर लिया गया. इस पर जांच कमेटी ने सवाल उठाए थे, लेकिन शिकायतों में यह प्रमुख मुद्दा बना कि परीक्षा में बड़ी संख्या में परिवारजन या करीबी रिश्तेदारों को सुनियोजित तरीके से बैठाया गया था.

TAGGED:

EOW RAID
RI PROMOTION EXAM
RI प्रमोशन घोटाला केस
ACB और EOW की टीम
RI PROMOTION SCAM CASE

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

