ETV Bharat / state

त्योहार खत्म होते ही घाटशिला बना सियासी कुरुक्षेत्र, जीत के दावों के बीच राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज

रांची: त्योहारों का मौसम खत्म होते ही घाटशिला सीट पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, विधायक कल्पना सोरेन, इस सीट से चुनाव लड़ रहे झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे. इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे. केंद्रीय स्तर पर, पार्टी ने झारखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है.

पिछले विधानसभा चुनावों की तरह, इस सीट पर भी झामुमो और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि रामदास सोरेन के असामयिक निधन के कारण 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

घाटशिला सीट पर जीत को लेकर जुबानी जंग तेज

घाटशिला उपचुनाव में जीत को लेकर जुबानी जंग तेज हो रही है. सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन एक बार फिर भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है. भाजपा के मंसूबों को नाकाम करने का दावा करते हुए, झामुमो-कांग्रेस-राजद ने कहा है कि वे पिछले चुनाव से भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे का मानना ​​है कि भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद, इस चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद के उम्मीदवार जीतेंगे. उन्होंने कहा कि घाटशिला में कांग्रेस और झामुमो का अपना वोट बैंक है, जिससे जीत पक्की है.

इस बीच, राजद नेता कैलाश यादव ने कहा कि राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में आए महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है. सोरेन राज्य और देश के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं. भाजपा आदिवासी समुदाय की हितैषी नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है; उसकी नीति फूट डालो और राज करो की है.