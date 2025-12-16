पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी मामला, सीएम धामी ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस ने दिया जवाब
बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की दिल्ली रैली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है.
देहरादून: बीते रविवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की रैली विवादों में घिर गई. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए. इस मसले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को घेरा है. बीजेपी का कहना है कि हताशा और निराशा होकर कांग्रेस अनाप-शनाप बोलने में लगी हुई है. बीजेपी के इन आरोपों का कांग्रेस ने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया.
दरअसल, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की दिल्ली रैली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारेबाजी हुई है, उस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के इशारे पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है. उसका ना तो समाज में और ना ही राजनीति में कोई स्तर है.
उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को लेकर टिप्पणी की गई हो या फिर 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की रैली में प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो, यह निश्चित रूप से कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है. जिस तरह के देश की जनता कांग्रेस को प्रदेशों से भी बाहर का रास्ता दिखा रही है, उसी वजह से कांग्रेस अनाप-शनाप बोलने में लगी हुई है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी बयान आया है. गणेश गोदियाल ने साफ किया है कि दिल्ली में 14 दिसंबर को वोटों की गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस की जो रैली हुई थी, उसमें पीएम मोदी को किसी भी तरह के अपशब्द नहीं कहे गए.
गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी मंच से कभी भी किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है. ऐसा काम बीजेपी का लोग ही करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कुछ लोगों को इकट्ठा करके ऐसी रैलियों में भेजने लिए कुख्यात रही है. ताकि रैलियों में भेजे गए लोग प्रधानमंत्री या फिर उनकी दिवंगत माता के लिए टिप्पणी कर दें.
गोदियाल ने कहा कि यह काम कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से जनित काम है. उन्होंने साफ किया कि मंच से अगर कुछ कहा जाए तो कांग्रेस जरूर रिएक्ट करती, लेकिन गली कूचों में बीजेपी के लोग किसी से कुछ कहलवा दें तो उसका जवाब देना कांग्रेस का काम नहीं है. मुख्यमंत्री पर अगर काम होता तो प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देते, लेकिन इसकी बजाय सीएम इस तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए किसने क्या बोल दिया.
