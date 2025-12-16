ETV Bharat / state

पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी मामला, सीएम धामी ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस ने दिया जवाब

देहरादून: बीते रविवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की रैली विवादों में घिर गई. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए. इस मसले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को घेरा है. बीजेपी का कहना है कि हताशा और निराशा होकर कांग्रेस अनाप-शनाप बोलने में लगी हुई है. बीजेपी के इन आरोपों का कांग्रेस ने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया.

दरअसल, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की दिल्ली रैली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारेबाजी हुई है, उस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के इशारे पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है. उसका ना तो समाज में और ना ही राजनीति में कोई स्तर है.

उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को लेकर टिप्पणी की गई हो या फिर 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की रैली में प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो, यह निश्चित रूप से कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है. जिस तरह के देश की जनता कांग्रेस को प्रदेशों से भी बाहर का रास्ता दिखा रही है, उसी वजह से कांग्रेस अनाप-शनाप बोलने में लगी हुई है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी बयान आया है. गणेश गोदियाल ने साफ किया है कि दिल्ली में 14 दिसंबर को वोटों की गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस की जो रैली हुई थी, उसमें पीएम मोदी को किसी भी तरह के अपशब्द नहीं कहे गए.