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Health Facility in Karauli : RGHS की जटिलताएं हुईं कम, मरीजों और वरिष्ठ नागरिकों को मिली बड़ी राहत

अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में किए बदलाव... ( ETV Bharat Karauli )

करौली: जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा लाइफ फोटो, ऑनलाइन पर्ची और चिकित्सक के परामर्श से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों से RGHS के सभी लाभार्थियों को राहत मिलने की बात सामने आई है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा दी गई है. ईटीवी भारत ने RGHS योजना के लाभार्थियों को हो रही परेशानियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित चिकित्सक के परामर्श की बाध्यता हटा दी गई है. अब मरीज और RGHS लाभार्थी अपनी बीमारी से संबंधित किसी भी चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा लिखवा सकेंगे. इससे मरीजों को किसी एक चिकित्सक के पास ही जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी. लाइफ फोटो और बार-बार अस्पताल आने की परेशानी से राहत : RGHS योजना में लाइफ फोटो खिंचवाने और ऑनलाइन पर्ची बनवाने के लिए लाभार्थियों को कई बार अस्पताल आना पड़ता था. नई व्यवस्था में अधिकांश औपचारिकताओं को कम करने का प्रयास किया गया है. अब मरीजों को पर्ची काउंटर और चिकित्सकों के यहां बार-बार लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए मरीज को केवल एक बार संबंधित चिकित्सक के पास जाना होगा, जिससे समय और परेशानी दोनों कम होंगे. पढे़ं : आरजीएचएस में घपला: क्लेम के लिए निजी अस्पतालों ने मरीजों को 3-4 बार बुलाकर कराई जांचें वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ी राहत : इस नई व्यवस्था से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष राहत मिली है. अब वरिष्ठ नागरिकों के परिजन भी अस्पताल से उनकी RGHS की ऑनलाइन पर्ची प्राप्त कर सकेंगे. इससे बुजुर्ग मरीजों को बार-बार अस्पताल आने-जाने और विभिन्न काउंटरों पर लाइन में खड़े रहने की परेशानी से निजात मिलेगी.