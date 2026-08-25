Health Facility in Karauli : RGHS की जटिलताएं हुईं कम, मरीजों और वरिष्ठ नागरिकों को मिली बड़ी राहत
करौली जिला अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में अहम बदलाव किए हैं. जानिए पूरा मामला...
Published : August 25, 2026 at 3:52 PM IST
करौली: जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा लाइफ फोटो, ऑनलाइन पर्ची और चिकित्सक के परामर्श से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों से RGHS के सभी लाभार्थियों को राहत मिलने की बात सामने आई है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा दी गई है. ईटीवी भारत ने RGHS योजना के लाभार्थियों को हो रही परेशानियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था.
नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित चिकित्सक के परामर्श की बाध्यता हटा दी गई है. अब मरीज और RGHS लाभार्थी अपनी बीमारी से संबंधित किसी भी चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा लिखवा सकेंगे. इससे मरीजों को किसी एक चिकित्सक के पास ही जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी.
लाइफ फोटो और बार-बार अस्पताल आने की परेशानी से राहत : RGHS योजना में लाइफ फोटो खिंचवाने और ऑनलाइन पर्ची बनवाने के लिए लाभार्थियों को कई बार अस्पताल आना पड़ता था. नई व्यवस्था में अधिकांश औपचारिकताओं को कम करने का प्रयास किया गया है. अब मरीजों को पर्ची काउंटर और चिकित्सकों के यहां बार-बार लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए मरीज को केवल एक बार संबंधित चिकित्सक के पास जाना होगा, जिससे समय और परेशानी दोनों कम होंगे.
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वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ी राहत : इस नई व्यवस्था से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष राहत मिली है. अब वरिष्ठ नागरिकों के परिजन भी अस्पताल से उनकी RGHS की ऑनलाइन पर्ची प्राप्त कर सकेंगे. इससे बुजुर्ग मरीजों को बार-बार अस्पताल आने-जाने और विभिन्न काउंटरों पर लाइन में खड़े रहने की परेशानी से निजात मिलेगी.
2 से बढ़ाकर किए गए 8 पर्ची काउंटर : मरीजों की सुविधा को देखते हुए जिला अस्पताल में पर्ची काउंटरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है. पहले अस्पताल में केवल 2 पर्ची काउंटर थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 8 काउंटर कर दिया गया है. जिला अस्पताल में 6 पर्ची काउंटर स्थापित किए गए हैं. MCH विंग में 2 काउंटर स्थापित किए गए हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है.
जल्द थाने के पास जिला अस्पताल मे होगी सरकारी जांच सुविधा : मरीजों की एक और बड़ी परेशानी के समाधान की दिशा में भी काम किया जा रहा है. जल्द ही कोतवाली थाने के पास स्थित जिला अस्पताल मे सरकारी जांच सुविधा स्थापित करने की तैयारी की जा रही है. इसके शुरू होने के बाद मरीजों को जांच के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर MCH विंग तक जाने की परेशानी से राहत मिल सकेगी.
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नए PMO डॉ. भुवनेश बंसल की मेहनत लाई रंग : जिला अस्पताल के नए पीएमओ डॉ. भुवनेश बंसल ने पदभार संभालते ही RGHS से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से लिया. उन्होंने RGHS में पंजीकृत दवा विक्रेताओं से संवाद स्थापित किया और अस्पताल प्रशासन तथा दवा विक्रेताओं के बीच आ रही समस्याओं को सुलझाने की दिशा में पहल की. पीएमओ डॉ. भुवनेश बंसल ने बताया कि मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाए गए हैं. विशेष रूप से पीड़ित RGHS लाभार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों को लाइफ फोटो, अस्पताल आने-जाने और चिकित्सकों के यहां बार-बार चक्कर लगाने की समस्या से राहत दिलाने का प्रयास किया गया है.
कलेक्टर अक्षय गोदारा ने दिया था भरोसा : जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने भी पहले RGHS लाभार्थियों को आश्वस्त किया था कि लाभार्थियों के हित में जो भी आवश्यक और उचित कदम होंगे, प्रशासन द्वारा उठाए जाएंगे.