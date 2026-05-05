RGHS में घोटाला: लैब संचालकों और सरकारी डॉक्टरों के बीच गठजोड़, अब प्रदेशभर में होगी जांच

RGHS में घोटाला: लैब संचालकों और सरकारी डॉक्टरों के बीच गठजोड़, अब प्रदेशभर में होगी जांच
स्वास्थ्य विभाग ने सीकर सहित दो जिलों में आरजीएचएस घोटाले को लेकर एसओजी में दर्ज करवाया मुकदमा था.
Published : May 5, 2026 at 5:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में घोटाले के मामले में सीकर से एक डॉक्टर और एक लैब संचालक की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी प्रदेशभर में इस योजना की जांच करेगी. सीकर में बड़े पैमाने पर घोटाले के सबूत मिलने के बाद एसओजी ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. अब तक की जांच में सामने आया है कि सरकारी डॉक्टर और निजी लैब के गठजोड़ से इस योजना में बड़े पैमाने पर गबन किया गया है. मनमर्जी से पर्ची पर जांच लिखने के बदले निजी लैब संचालक और डॉक्टरों के बीच क्या सौदेबाजी होती थी. इसे लेकर एसओजी आगे अनुसंधान कर रही है. फिलहाल, यह सामने आया है कि इस योजना में धांधली के लिए लैब संचालकों और सरकारी डॉक्टरों के बीच एक गहरा गठजोड़ बना हुआ था.
स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज करवाया मुकदमा: एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसओजी में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था. जिसमें RGHS योजना में कुछ लैब संचालक और सरकारी डॉक्टरों द्वारा साजिश के तहत मिलीभगत करके सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है. यह सरकारी कर्मचारियों के कैशलेस उपचार की योजना है. जिसमें कर्मचारी निर्धारित अस्पताल में जाता है और उसका इलाज निशुल्क हो जाता है. उपचार की रकम का सरकार अस्पताल को पुनर्भरण करती है.
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लैब का बिल बनाने के लिए अपने हथकंडे: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि कई मरीजों के नाम पर जांच की रकम उठाई गई. जबकि वे कभी उस डॉक्टर के पास गए ही नहीं. जिसने परामर्श पर्ची पर जांच लिखी है. इसके अलावा फर्जीवाड़े का एक और तरीका अपनाया गया. जिसमें परामर्श पर्ची पर गैर जरूरी जांचें लिखी गई. जितनी जरूरत थी, उससे कई गुना ज्यादा जांचें लिखी गई. यह सभी जांच एक खास लैब से ही करवाई गई. इससे लैब का बिल कई गुना बढ़ गया. तुलनात्मक रूप से देखें, तो कुछ लैब का बिल अन्य लैब से कई गुना ज्यादा रहा.
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एक डॉक्टर और लैब संचालक गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि तुलनात्मक रूप से लैब के बिल की राशि में बड़ा अंतर आने के बाद यह मामला स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में आया और विभाग ने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया. अब तक की जांच में कुछ लैब संचालक और सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया है. सीकर स्थित एक लैब के एक संचालक डॉ बनवारी लाल को गिरफ्तार किया गया है. जबकि, उसके दूसरे संचालक का निधन हो गया है. सरकारी डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल उर्फ केके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है. जो फर्जी तरीके से जांच लिखता रहा.
'जिसने भी फर्जीवाड़ा किया, होगी कार्रवाई': उनका कहना है कि अभी तक की जांच में केवल एक एजेंसी द्वारा करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है. जिसके आधार पर एसओजी ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आगे जांच में जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल जो मुकदमा दर्ज है. वह सीकर सहित दो जिलों का है. अब स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एसओजी प्रदेशभर में जांच का दायरा बढ़ाएगी. ताकि इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर एक्शन लिया जा सके.
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लैब और डॉक्टरों के बीच मजबूत गठजोड़: इस पूरे घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, अभी तक जांच में स्वास्थ्य विभाग के किसी व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है. लेकिन जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, भारी-भरकम जांच लिखकर लैब को फायदा पहुंचाने के बदले डॉक्टर को कैसे फायदा पहुंचाया जाता. इसे लेकर जांच जारी है. हालांकि, इस पूरे मामले में लैब और सरकारी डॉक्टर्स के बीच एक मजबूत गठजोड़ होने की बात सामने आई है.
इस तरह दिया गया फर्जीवाड़े को अंजाम:
- मरीजों द्वारा सरकारी अस्पताल में परामर्श नहीं लेने के बावजूद पर्चियां तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की.
- मरीजों को जरूरत नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में महंगी जांच लिखी. इनमें एमआईआर ज्यादा है.
- सामान्य एमआईआर के बावजूद बिल में ज्यादा महंगी कॉन्ट्रास्ट एमआईआर दिखाकर ज्यादा भुगतान लिया.
- डॉक्टर की अनुपस्थिति के दिनों में भी फर्जी परामर्श पर्चियां बनाकर जांच होना दिखाया गया.
- वास्तविक जांच की तारीख में हेरफेर कर पोर्टल पर अपलोड कर भी भुगतान उठाया गया.
जांच में सामने आई गंभीर अनियमितता
- एक एमआईआर रिपोर्ट 4 दिसंबर, 2023 की थी. उसे 5 दिसंबर, 2023 की दिखा सरकारी डॉक्टर की पर्ची से RGHS से भुगतान उठाया गया.
- जांच में सामने आया कि संबंधित मरीज उस दिन सीकर गया ही नहीं.
- मरीज किसी अन्य अस्पताल में भर्ती था. फर्जी परामर्श पर्ची बना जांच रिपोर्ट अपलोड कर क्लेम लिया गया. उस दिन डॉ केके अग्रवाल अस्पताल में नहीं थे.
- निजी डॉक्टर के रैफरल को बदलकर सरकारी डॉक्टर के नाम से दिखाया गया. ताकि RGHS से भुगतान उठाया जा सके.
- ऐसे मामलों का भी खुलासा हुआ. जिनमें मरीजों की जानकारी के बिना ही उनके नाम से फर्जी क्लेम उठाए गए.