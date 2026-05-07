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बड़ी खबर : जयपुर में मेडिकल शटडाउन, निजी चिकित्सा सेवाओं का अनिश्चितकालीन बहिष्कार

जयपुर: राजधानी जयपुर के प्राइवेट अस्पतालों ने गुरुवार रात से सम्पूर्ण मेडिकल शटडाउन कर दिया है, जिसके बाद आमजन को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाएगा. आईएमए जयपुर ब्रांच के महासचिव डॉ. अनुराग तोमर एवं राजस्थान स्टेट आईएमए के जोनल सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि निविक अस्पताल, जयपुर में सितंबर 2025 में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत एक अधिवक्ता की मां का उपचार किया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

मेडिकल शिकायत के उपरांत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उपचार में किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं पाई गई. इसके बावजूद लगातार धरना-प्रदर्शन, दबाव एवं विरोध के बाद RGHS से संबंधित कथित अनियमितताओं एवं लघु त्रुटियों के आधार पर डॉ. सोनदेव बंसल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया.

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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में डॉ. सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी. सुनवाई के दौरान वकीलों के एक समूह द्वारा कोर्टरूम में शोर-शराबा, नारेबाजी एवं हंगामा किया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई और सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई 11 मई तक स्थगित कर दी गई.

धमकी एवं मारपीट का आरोप : डॉ. अनुराग शर्मा का ने आरोप लगाया है कि कुछ वकीलों द्वारा डॉ. सोनदेव बंसल के पिता एवं भाई को रोककर कथित रूप से बार रूम में ले जाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार, धमकी एवं मारपीट की गई. इस घटना से जयपुर सहित पूरे राज्य के चिकित्सकों में गहरा आक्रोश एवं भय का वातावरण व्याप्त है.

डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि पूर्व में सेशन कोर्ट में भी जमानत सुनवाई के दौरान इसी प्रकार का दबाव एवं हंगामा किया गया था तथा अब हाईकोर्ट में भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के परिवारजनों के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना ने पूरे चिकित्सा समुदाय को स्तब्ध और आक्रोशित कर दिया है.