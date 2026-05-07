बड़ी खबर : जयपुर में मेडिकल शटडाउन, निजी चिकित्सा सेवाओं का अनिश्चितकालीन बहिष्कार
चिकित्सा संगठनों ने सामूहिक रूप से गुरुवार रात 8 बजे से जयपुर शहर में निजी चिकित्सा सेवाओं के अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा की है...
Published : May 7, 2026 at 10:48 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के प्राइवेट अस्पतालों ने गुरुवार रात से सम्पूर्ण मेडिकल शटडाउन कर दिया है, जिसके बाद आमजन को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाएगा. आईएमए जयपुर ब्रांच के महासचिव डॉ. अनुराग तोमर एवं राजस्थान स्टेट आईएमए के जोनल सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि निविक अस्पताल, जयपुर में सितंबर 2025 में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत एक अधिवक्ता की मां का उपचार किया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी.
मेडिकल शिकायत के उपरांत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उपचार में किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं पाई गई. इसके बावजूद लगातार धरना-प्रदर्शन, दबाव एवं विरोध के बाद RGHS से संबंधित कथित अनियमितताओं एवं लघु त्रुटियों के आधार पर डॉ. सोनदेव बंसल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया.
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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में डॉ. सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी. सुनवाई के दौरान वकीलों के एक समूह द्वारा कोर्टरूम में शोर-शराबा, नारेबाजी एवं हंगामा किया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई और सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई 11 मई तक स्थगित कर दी गई.
धमकी एवं मारपीट का आरोप : डॉ. अनुराग शर्मा का ने आरोप लगाया है कि कुछ वकीलों द्वारा डॉ. सोनदेव बंसल के पिता एवं भाई को रोककर कथित रूप से बार रूम में ले जाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार, धमकी एवं मारपीट की गई. इस घटना से जयपुर सहित पूरे राज्य के चिकित्सकों में गहरा आक्रोश एवं भय का वातावरण व्याप्त है.
डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि पूर्व में सेशन कोर्ट में भी जमानत सुनवाई के दौरान इसी प्रकार का दबाव एवं हंगामा किया गया था तथा अब हाईकोर्ट में भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के परिवारजनों के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना ने पूरे चिकित्सा समुदाय को स्तब्ध और आक्रोशित कर दिया है.
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अनिश्चितकालीन बहिष्कार : जिसके बाद आईएमए, जेएमए (IMA Jaipur Branch), उपचार, पीएचएनएचएस एवं अन्य चिकित्सा संगठनों ने सामूहिक रूप से गुरुवार रात 8 बजे से जयपुर शहर में निजी चिकित्सा सेवाओं के अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा की है. इस बहिष्कार में ओपीडी, आईपीडी एवं इमरजेंसी सेवाएं भी शामिल रहेंगी.
चिकित्सक संगठनों की प्रमुख मांगें :
- डॉ. सोनदेव बंसल को शीघ्र न्याय दिलाया जाए.
- न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो.
- चिकित्सकों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
- कोर्ट परिसर एवं अस्पतालों में भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए.
- चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा, धमकी, जबरन दबाव एवं अवैध धरना-प्रदर्शन पर प्रभावी रोक लगे.
पूरे प्रदेश में बहिष्कार : राजस्थान स्टेट आईएमए के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा एवं सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल ने कहा है कि यदि चिकित्सकों की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा एवं डॉ. सोनदेव बंसल को न्याय दिलाने के संबंध में शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह बहिष्कार पूरे राजस्थान राज्य में लागू किया जाएगा. उन्होंने राज्य सरकार, प्रशासन एवं न्यायिक तंत्र से तत्काल हस्तक्षेप कर चिकित्सकों में व्याप्त भय और असुरक्षा की स्थिति को समाप्त करने की मांग की.
चिकित्सक संगठनों ने यह भी निर्णय लिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार किए जा रहे इस प्रकार के व्यवहार, धमकी, दबाव, हिंसा एवं चिकित्सकों और उनके परिवारजनों के साथ दुर्व्यवहार को देखते हुए निजी चिकित्सक एवं निजी चिकित्सालय अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे तथा उनका बहिष्कार करेंगे. संगठनों का कहना है कि जब तक चिकित्सकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक सामान्य चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है.