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RGHS में फर्जीवाड़ा : SOG ने डॉक्टर और लैब असिस्टेंट को किया गिरफ्तार, जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

RGHS में धांधली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एसओजी में दर्ज करवाया था मुकदमा.

RGHS SCAME
डॉ. केके अग्रवाल और डॉ. बनवारी लाल (Source : Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) योजना में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए राजस्थान के स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने एक डॉक्टर और लैब असिस्टेंट को सीकर से गिरफ्तार किया है. एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि सीकर स्थित बी. लाल लैब के संचालक डॉ. बनवारीलाल ने सीकर के एसके अस्पताल में कार्यरत डॉ. कमल कुमार अग्रवाल उर्फ केके अग्रवाल व अन्य डॉक्टरों के साथ मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है.

आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को बिना देखे और फर्जी तरीके से अनावश्यक रूप से जांचें लिखी. जिनके आधार पर लैब संचालकों ने फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया और करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसका आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी परिस देशमुख और एसपी कुंदन कंवरिया के सुपरविजन में एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने विस्तृत अनुसंधान किया.

पढ़ें : RGHS अनियमितताओं व डॉ. बंसल की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, वार्ता के बाद भी नहीं बनी सहमति

जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सोमवार को डॉ. कमल कुमार अग्रवाल और डॉ. बनवारीलाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य डॉक्टर और लैब कर्मचारियों की लिप्तता की भी जांच की जा रही है.

ऐसे फर्जीवाड़ा कर रकम उठाई :

  • मरीजों द्वारा सरकारी अस्पताल में परामर्श नहीं लेने के बावजूद पर्चियां तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की.
  • मरीजों को जरूरत नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में महंगी जांच लिखी. इनमें एमआईआर ज्यादा है.
  • सामान्य एमआईआर के बावजूद बिल में ज्यादा महंगी कॉन्ट्रास्ट एमआईआर दिखाकर ज्यादा भुगतान लिया.
  • डॉक्टर की अनुपस्थिति के दिनों में भी फर्जी परामर्श पर्चियां बनाकर जांच होना दिखाया गया.
  • वास्तविक जांच की तारीख में हेरफेर कर पोर्टल पर अपलोड कर भी भुगतान उठाया गया.

जांच में ऐसे सामने आई गड़बड़ी :

  • एक मामले में एमआईआर रिपोर्ट 4 दिसंबर, 2023 की थी. उसे 5 दिसंबर, 2023 की दिखाकर सरकारी डॉक्टर की पर्ची के आधार पर RGHS से भुगतान उठाया गया. जबकि जांच में सामने आया कि संबंधित मरीज उस दिन सीकर आया ही नहीं.
  • मरीज किसी अन्य अस्पताल में भर्ती था, फिर भी फर्जी परामर्श पर्ची बनाकर जांच रिपोर्ट अपलोड कर क्लेम लिया गया. उस दिन केके अग्रवाल अस्पताल में नहीं थे.
  • कई मामलों में निजी डॉक्टर के रेफरल को बदलकर सरकारी डॉक्टर के नाम से दिखाया गया, ताकि RGHS से भुगतान उठाया जा सके.
  • कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें मरीजों की जानकारी के बिना ही उनके नाम से फर्जी क्लेम उठाए गए.

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