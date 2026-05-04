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RGHS में फर्जीवाड़ा : SOG ने डॉक्टर और लैब असिस्टेंट को किया गिरफ्तार, जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) योजना में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए राजस्थान के स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने एक डॉक्टर और लैब असिस्टेंट को सीकर से गिरफ्तार किया है. एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि सीकर स्थित बी. लाल लैब के संचालक डॉ. बनवारीलाल ने सीकर के एसके अस्पताल में कार्यरत डॉ. कमल कुमार अग्रवाल उर्फ केके अग्रवाल व अन्य डॉक्टरों के साथ मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है.

आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को बिना देखे और फर्जी तरीके से अनावश्यक रूप से जांचें लिखी. जिनके आधार पर लैब संचालकों ने फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया और करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसका आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी परिस देशमुख और एसपी कुंदन कंवरिया के सुपरविजन में एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने विस्तृत अनुसंधान किया.

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