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RGHS बना बुजुर्गों और निशक्तजनों के लिए 'जी का जंजाल', ई–पर्ची ने सीनियर सिटीजन्स की बढ़ाई परेशानी

आरजीएचएस के ई–पर्ची सिस्टम ने बुजुर्गों के अस्पताल के चक्कर बढ़ा दिए हैं. मेडिकल स्टोर्स भी अपनी लाचारी जता रहे हैं.

Crowd of patients and their attendants at counter
काउंटर पर लगी मरीजों और परिजनों की भीड़ (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 6:50 PM IST

7 Min Read
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करौली: राजस्थान सरकार की RGHS योजना का उद्देश्य सरकारी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. हालांकि करौली में बुजुर्गों और निशक्तजनों के लिए इस योजना में परेशानी सामने आ रही है. 1 अगस्त से जिला अस्पताल में ई-पर्ची व्यवस्था लागू होने के बाद दवा लेने के लिए मरीजों को RGHS की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है. इससे बुजुर्ग, निशक्तजन और असाध्य रोगियों की परेशानी बढ़ गई है. RGHS से जुड़े मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि ई-पर्ची के बिना दवा देने में उन्हें भुगतान संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जिला अस्पताल की सामान्य चिकित्सक पर्ची होने के बावजूद मरीजों को दवा लेने के लिए ई-पर्ची की जरूरत पड़ रही है.

सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया ही परेशानी: नियमों के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए फोटो वाली पर्ची की अनिवार्यता से राहत का प्रावधान बताया जा रहा है. लेकिन पैरालिसिस, हार्ट डिजीज, अपंगता सहित अन्य असाध्य एवं निशक्त मरीजों के मामले में RGHS सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया ही परेशानी खड़ी कर रही है. RGHS काउंटर पर मरीज को डॉक्टर का परामर्श और डॉक्टर का नाम बताने के बाद ई-पर्ची की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. ऐसे में यदि संबंधित चिकित्सक अवकाश पर हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो बुजुर्ग और गंभीर मरीजों की परेशानी और बढ़ जाती है.

क्या बोले जिला कलेक्टर, देखें वीडियो (ETV Bharat Karauli)

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जिला अस्पताल में सिर्फ एक काउंटर: जिला अस्पताल में फिलहाल OPD का एक ही RGHS काउंटर होने के कारण मरीजों को लाइन में लगना पड़ रहा है. भीड़ और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मरीजों और पेंशनर्स का आरोप है कि काउंटर पर पंखा, पानी सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है. वहीं मंडरायल रोड ताल क्षेत्र में फिलहाल RGHS का कोई काउंटर नहीं होने के कारण आसपास के मरीजों को ई-पर्ची के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर कोतवाली थाने के पास स्थित जिला अस्पताल तक आना पड़ रहा है.

शुगर और अन्य बीमारियों की जांच रिपोर्ट अपडेट कराने में भी परेशानी: फॉलोअप मरीजों के लिए भी नई व्यवस्था चुनौती बन गई है. शुगर सहित अन्य बीमारियों की जांच कराने के बाद रिपोर्ट को RGHS सॉफ्टवेयर में अपडेट कराने की प्रक्रिया भी मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. खासकर ऐसे मरीज जिन्हें नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती है, उनके लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाना मुश्किल साबित हो रहा है.

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पेंशनर्स समाज ने उठाई आवाज: पेंशनर्स समाज के जिलाध्यक्ष बंजरग लाल शर्मा ने बताया कि RGHS योजना का उद्देश्य बुजुर्गों और निशक्तजनों को राहत देना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को ई-पर्ची के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है. जिला कलेक्टर से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी और सीनियर सिटीजन एवं निशक्तजनों के लिए सरल व्यवस्था लागू करने की मांग की जाएगी.

Patient showing a prescription to doctor
चिकित्सक को पर्ची दिखाता मरीज (ETV Bharat Karauli)

क्या बोले पीएमओ?: जिला अस्पताल के PMO डॉ रामकेश मीना ने बताया कि सरकार के नियमानुसार 1 अगस्त से ई-पर्ची सेवा शुरू की गई है. अस्पताल में चिकित्सक मरीज की पर्ची पर दवा लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन RGHS से रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर संचालक ई-पर्ची के बिना दवा देने में भुगतान संबंधी परेशानी की बात कह रहे हैं. RGHS के नोडल अधिकारी डॉ सीएल मीना ने बताया कि असाध्य रोगियों के लिए ई-पर्ची जारी करने के मामले में सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है. साथ ही सॉफ्टवेयर की गति भी धीमी है. समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

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मेडिकल स्टोर संचालकों की भी अपनी मजबूरी: RGHS से जुड़े मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि 1 अगस्त से पूरे राजस्थान में RGHS की नई SOP लागू की गई है. यदि निर्धारित प्रक्रिया के बिना दवा दी जाती है, तो भुगतान मिलने में परेशानी हो सकती है. संचालकों का कहना है कि वे मरीजों को दवा देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन सरकार यदि पूर्व की तरह जिला अस्पताल की पर्ची के आधार पर दवा उपलब्ध कराने की स्पष्ट व्यवस्था करती है, तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी.

Empty doctors' chairs
चिकित्सकों की खाली कुर्सी (ETV Bharat Karauli)

घर पर इलाज करने वाले डॉक्टर और मरीज परेशान: नई व्यवस्था का असर उन मरीजों पर भी पड़ रहा है, जो डॉक्टर के घर पर इलाज और नियमित फॉलोअप कराते हैं. जानकारी के अनुसार डॉक्टर को अपने SSOID से पर्ची अपलोड करने के बाद मरीज की TID जनरेट करनी होती है और RGHS सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. इस प्रक्रिया को पूरी करने में लगने वाला अतिरिक्त समय डॉक्टरों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है. दवाई के लिए पर्ची लेने पहुंचे सेवानिवृत्त अध्यापक गोपाल, बुजुर्ग महिला भगवंती सहित अन्य लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पहले चिकित्सक के घर जाकर सीधे दवाई लिखवा लेते थे. इसके बाद अस्पताल में पर्ची लेकर किसी भी उपलब्ध चिकित्सक से दवाई लिखवाने के बाद आसानी से दवा मिल जाती थी. लेकिन अब पहले RGHS की पर्ची के लिए लाइन में लगना पड़ता है.

चक्कर–पर–चक्कर में हुए 'घनचक्कर': बुजुर्गों ने बताया कि यदि सर्वर डाउन हो जाए, तो पर्ची मिलने का कोई निश्चित समय नहीं रहता. सामान्य स्थिति में भी पर्ची के लिए करीब आधा घंटा या मरीजों की संख्या अधिक होने पर इससे भी ज्यादा समय लग जाता है. इसके बाद चिकित्सक से दवाई लिखवाने के लिए जाना पड़ता है और फिर वापस काउंटर पर आना पड़ता है, जहां कर्मचारी ऑनलाइन पर्ची अपलोड करते हैं. इसके बाद ही दवा मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. सेवानिवृत्त अध्यापक गोपाल ने बताया कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है और दवाइयों की नियमित आवश्यकता रहती है. ऐसे में दवा लेने के लिए बार-बार लाइन में लगना और अलग-अलग जगह चक्कर लगाना बुजुर्ग एवं गंभीर मरीजों के लिए काफी परेशानी भरा साबित हो रहा है.

रविवार को सिर्फ दो घंटे मिलती है RGHS पर्ची: RGHS काउंटर पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि सामान्य दिनों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक RGHS की पर्ची बनाई जाती है. वहीं रविवार को केवल सुबह 9 से 11 बजे तक ही RGHS पर्ची उपलब्ध होती है. ऐसे में यदि कोई बुजुर्ग या मरीज निर्धारित समय में अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, तो उसे अपनी जरूरी दवाइयों के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है. बुजुर्ग मरीजों का कहना है कि गंभीर एवं नियमित दवा लेने वाले मरीजों को इस प्रक्रिया में राहत मिलनी चाहिए, ताकि RGHS योजना उनके लिए सुविधा का माध्यम बने, परेशानी का कारण नहीं.

अब कलेक्टर के हस्तक्षेप से राहत की उम्मीद: पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कहा कि PMO से वार्ता की जाएगी. सीनियर सिटीजन और असाध्य रोगियों के लिए जो भी बेहतर विकल्प होगा, उसे अपनाया जाएगा.

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RGHS E PRESCRIPTIONS SYSTEM

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