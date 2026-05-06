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RGHS Row : बकाया-भुगतान पर सामने आया ये बड़ा बयान, कर्मचारी संगठनों का आंदोलन 7 दिन के लिए स्थगित

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि आरजीएचएस के अंतर्गत अस्पतालों एवं फार्मेसियों को भुगतान निरंतर और नियमित रूप से किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 2 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में इस योजना में कुल भुगतान 364 करोड़ रुपये था, जो बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,470 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

भुगतान समय पर : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन की दिशा में निरंतर सुधारात्मक कदम उठा रहा है. विभाग का प्रयास है कि योजना के तहत अस्पताल एवं फार्मेसी स्टोर का भुगतान समय पर हो और बिना किसी अनियमितता के पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ मिले. वर्तमान सरकार के कार्यकाल अस्पतालों को 4000 करोड़ रुपये तथा फार्मेसियों को 3,200 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है.

संगठनों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने से इलाज सेवाओं पर असर पड़ रहा है और कई निजी अस्पताल योजना से दूरी बनाने को मजबूर हो रहे हैं. वहीं, चिकित्सा विभाग ने दावा किया है कि विगत करीब दो वर्ष में योजना के तहत अस्पतालों एवं फार्मेसी स्टोर्स को करीब 7200 करोड़ का भुगतान किया गया है. अप्रैल माह में योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है तथा मई माह में करीब 150 करोड़ की राशि जारी की गई है. बकाया भुगतान भी चरणबद्ध रूप से शीघ्र किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

जयपुर: प्रदेश में आरजीएचएस योजना को लेकर विवाद लगातार कायम है. प्रदेश के अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत इलाज बंद करने का दवा चिकित्सक संघटन ने किया है. चिकित्सक संघटन आईएमए स्टेट सेक्रेटरी डॉ. एनके अग्रवाल का कहना है कि आरजीएचएस योजना के तहत बीते 8 से 10 माह से 2200 करोड़ रुपये का भुगतान अब भी बकाया है, जिससे अस्पतालों और दवा कारोबारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.

अधिकांश अस्पतालों में मिल रहा उपचार : चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अधिकांश अस्पताल योजना के तहत उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं. अप्रैल माह में करीब 4 लाख टीआईडी योजना के तहत जनरेट की गई. राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि 4 मई को भी करीब 14 हजार टीआईडी अस्पतालों द्वारा जनरेट की गई है. इसी प्रकार करीब 15 हजार टीआईडी फार्मेसी स्टोर द्वारा जनरेट की गई.

प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद कर्मचारी संगठनों का आंदोलन 7 दिन के लिए स्थगित : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस (आरजीएचएस) में पिछले 1 महीने से इलाज नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों की ओर से शुरू किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार इस मामले में एक्टिव मोड में आ गई है. आरजीएचएस में चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करने और कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए बुधवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों और चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के बीच वार्ता हुई.

वार्ता के दौरान गायत्री राठौड़ ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को 2 दिन में व्यवस्थाएं ठीक करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने अपना आंदोलन 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया है. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार दोपहर सचिवालय में गायत्री राठौड़ से मिला और अपनी समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा. कर्मचारी संगठनों ने आरजीएचएस में कैशलेस इलाज नहीं मिलने, दवा वितरण और बिल भुगतान में हो रही देरी सहित कई अन्य परेशानियों से भी अवगत करवाया.

गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

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अभी 7 दिन के लिए आंदोलन स्थगित : गायत्री राठौड़ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने आरजीएचएस को लेकर चल रही परेशानियों से अवगत करवाया था, जिस पर प्रमुख सचिव ने दो दिन के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि आगे से कर्मचारियों को आरजीएचएस में कोई परेशानी नहीं आएगी.

राठौड़ ने कहा कि हमने उनके आश्वासन के बाद अपना आंदोलन 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया है. अगर 7 दिन बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज और दवाइयां नहीं मिली तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इसकी रूपरेखा भी हमने तैयार कर रखी है. उन्होंने कहा कि हमने प्रमुख सचिव के सामने यह भी बात रखी है कि जब हमारी तनख्वाह से इलाज के नाम पर पैसा काटा जा रहा है तो फिर इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है. जिस पर गायत्री राठौड़ ने गंभीरता से इस मुद्दे का हल करने का आश्वासन दिया है.

काली पट्टी बांधकर किया था प्रदर्शन : आरजीएचएस में इलाज नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था और आरजीएचएस में एकत्रित तौर पर चरमराई व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग सरकार से की थी. कर्मचारी संगठनों कहना था कि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा. जिससे ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और प्रदेश लेवल पर भी आंदोलन किए जाएंगे.